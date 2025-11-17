あまがさき観光局は、令和７年12 月６日(土)から令和８年２月１日(日)まで、尼崎市開明庁舎１

階の開明roomsで「春歌秋冬 らものらくご」を開催します。

劇作家、ミュージシャン、放送作家、ラジオパーソナリティ、小説家など、多方面に活躍した中島

らもは、1952 年、兵庫県尼崎市に生まれました。本展では中島らもが精力的に取り組んだ新作落語の

自筆原稿と関連資料を、落語の盛んな町、尼崎の変遷とともに紹介します。

開催概要

（１） 会期

令和７年12 月６日(土曜日)～令和８年２月１日(日曜日)

午前10 時～午後５時（土・日・祝日は午後６時まで）

休日 毎週火曜日、12 月31 日（水曜日）

料金 無料

（２） 会場 開明rooms（尼崎市開明町２－１－１ 尼崎市開明庁舎１階）

（３） 主催 一般社団法人あまがさき観光局

（４） 協力 中島らも事務所

（５） 制作 合同会社eitoeiko

（６） 出品作品 自筆原稿を展示

・『中島らものぷるぷる・ぴいぷる』

1988 年白水社刊。1995 年集英社文庫化。落語、コント、小説をまとめた作品集。落語は桂

吉朝のためにらもが初めて書いた新作落語台本『曼荼羅散華』と、コント台本を落語に仕立

て直し、松尾貴史に書いた『神も仏もアルマジロ』を収録。

・『らも咄』 『牛乳時代』

1991 年角川書店刊。「野性時代」1990 年 6 月号から 1991 年 7 月号に掲載された新作落語

に書下ろし作品『おかると・かん平』を加えた『らも咄』と、同 1991 年 8 月号から 1992

年 12 月号に掲載された新作落語をまとめた『らも咄 2』（1993 年角川書店刊）。それぞれ

1994 年、1996 年に角川書店より文庫化。文庫化の際に『らも咄 2』は『牛乳時代』に改題

されました。

・『寝ずの番』

1998 年講談社刊。2001 年講談社文庫化。2005 年マキノ雅彦（津川雅彦）監督により映画

化。2006 年角川書店再文庫化。様々な媒体に掲載された短編 9 篇を収録。表題の『寝ずの

番』は 3 部構成で、『寝ずの番』が 1996 年、『寝ずの番 II』が 1997 年に「小説現代」（講

談社刊）に、『春歌秋冬』（後に『寝ずの番 III』に改題）は同年 12 月に「小説新潮」に初

掲載されました。本展では初出時の装画とともに展示します。

令和７年11 月14 日

所 属 (一社)あまがさき観光局

所属長 松長 昌男

電 話 06-6409-4946

【展示内容についてのお問合せ先】

eitoeiko （エイトエイコ 03-6873-3830）

（７）本展のみどころ

・中島らもの自筆原稿を展示します。春歌秋冬では、初出時の装画もともに展示します。

・落語が盛んな町、尼崎のさまざまな活動を紹介します。

・原稿用紙を前に、作者と一対一で会話しているような雰囲気で楽しんでください。

・「らも」に親しんだ方には懐かしさを、これから知る方には読むキッカケとなることを願います。

（８）関連事業

① 展覧会関連トーク 松尾貴史さんを迎えて

本展に出品する「神も仏もアルマジロ」は、ラジオ用のコント台本をもとに、松尾貴史さんのために

落語台本として書かれました。松尾貴史さんをお迎えして、当時のいきさつなどを本展企画者の

eitoeiko 癸生川栄がお聞きします。

日時 令和７年12 月 7 日（日曜日） 午後２時から午後３時

会場 開明庁舎 2 階 AMA-NEST

入場料 1,000 円

申込方法 以下サイトから先着80 名申込可能。11 月16 日（日曜日）午前10 時受付開始。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02qmk9rez7t41.html

② 尼崎開明庁舎内の尼子騒兵衛漫画ギャラリーでは、会期中に「『らくご長屋』と『落第忍者乱太郎』

原画展尼子騒兵衛 ギャグと古典落語」展を開催します。別途ご案内をご参照ください。

③ 尼崎市立中央図書館では、令和７年12 月27 日（土曜日）まで、ミニ展示「桂米朝と尼崎」を開催して

います。尼崎における落語関連の資料が展示されています。また、令和８年２月１日（日曜日）まで、中

島らも関連図書コーナーを設置します。らもの作品が気になったら、図書館で探してみましょう。

尼崎市立中央図書館 〒660-0826 兵庫県尼崎市北城内 27 電話 06-6481-5244

※開館時間や休館日、特別整理期間などのスケジュールは図書館日程に準じます。