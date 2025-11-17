 

日本キャタピラー合同会社　執行役員 就任のお知らせ

 

プレスリリース

 

日本キャタピラー合同会社（本社：東京都千代田区、代表職務執行者 社長：本田 博人）は、

この度2025年12月1日付で、新たに3名の執行役員が就任することをお知らせします。

 

坪井 清美夫（つぼい きみお）　　　　　　　　　　　　　　

執行役員

アフターサービス管掌

 

 

鹿原 勝博（かばら かつひろ）　　　　　　　　

執行役員　　　　　　　　　　　　　　　　

建設機械営業管掌

 

 

小野 浩俊 （おの ひろとし）　　

執行役員

パワーシステム営業及び管理部門管掌

 

 

 

日本キャタピラー合同会社概要

 

本社 ：〒100-0011　東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル 18F

設 立 ：1966年3月　(2017年4月　日本キャタピラー合同会社発足)

代表者 ：代表職務執行者 社長　本田　博人

英文社名 ：Nippon Caterpillar LLC

事業内容 ：建設機械及びディーゼルエンジン等の販売、サービス、レンタル

URL ：https://www.nipponcat.co.jp/

 