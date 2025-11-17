こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
執行役員 就任のお知らせ｜日本キャタピラー合同会社
日本キャタピラー合同会社 執行役員 就任のお知らせ
日本キャタピラー合同会社（本社：東京都千代田区、代表職務執行者 社長：本田 博人）は、
この度2025年12月1日付で、新たに3名の執行役員が就任することをお知らせします。
坪井 清美夫（つぼい きみお）
執行役員
アフターサービス管掌
鹿原 勝博（かばら かつひろ）
執行役員
建設機械営業管掌
小野 浩俊 （おの ひろとし）
執行役員
パワーシステム営業及び管理部門管掌
日本キャタピラー合同会社概要
本社 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル 18F
設 立 ：1966年3月 (2017年4月 日本キャタピラー合同会社発足)
代表者 ：代表職務執行者 社長 本田 博人
英文社名 ：Nippon Caterpillar LLC
事業内容 ：建設機械及びディーゼルエンジン等の販売、サービス、レンタル
URL ：https://www.nipponcat.co.jp/