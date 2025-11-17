12 月11 日(木)～17 日(水) 参加型フォトイベント「あまトリ」を今年も開催！
あまがさき観光局は、12月11日(木)から17日(水)の１週間のあいだに撮影された作品を募集する参加型フォトイベント「あまトリ」を開催します。期間中には浅田政志氏、小林哲朗氏ら写真家や写真整理のプロによるワークショップを開催するほか、普段非公開の場所などを限定フォトスポットとして公開し、そこでの撮影会を実施、参加者それぞれの視点から尼崎の魅力を切り取り、まちを楽しむ機会とします。また、全ての参加者からの応募作品を展示する「あまトリ・アルバム」も令和８年に開催し、まちの魅力を皆で共有します。昨年度初開催し、今年度が２回目の開催となります。
開催概要
（１） 作品のテーマ
12月11日から17日の１週間のあいだに尼崎市内で撮影されたものであればテーマ不問。人物、風景、
食べ物などなんでも応募可能です。応募作品は一人３点まで。
（２） 参加方法：「あまトリ」ホームページからお申込みください。
http://ama-tori.com ※サイトは11月20日(木)公開予定
参加申込受付期間：令和7 年11月20日(木)から12月17日(水)まで
（３） 作品の募集期間：令和7 年12月11日(木)から17日(水)まで
（４） 参加費：550円（税込）
（５） 賞品
① 大賞(１名) 賞金10 万円
② ベイコム特別賞(準大賞)（１人） 賞金７万円
③ スマホ賞（１名） 賞金５万円
④ 企業協賛賞（各１名） 賞金１万円
・大阪チタニウムテクノロジーズ賞
・丸一興業賞
・あまがさきキューズモール賞 ※ギフト券でお渡し
⑤ 審査員賞（各１名） 賞金１万円
その他キッズ賞、ティーズ賞など多数あり
（６） 審査員
① 浅田 政志氏（写真家、木村伊兵衛賞受賞）
② 小林 哲朗氏（写真家、あまがさき文化観光アドバイザー）
③ 森 誠（写真家）
④ 吉川 直哉氏（写真家）
⑤ 若狭 健作氏（都市・地域プランナー、㈱地域環境計画研究所代表取締役）
⑥ 三宅 奈緒子氏（ラジオパーソナリティ）
（７） 受賞発表
令和８年１月予定
（８） ワークショップ
プロの指導のもと、尼崎ならではの写真の撮影や、撮影後の写真の管理について学べるワークショップ
を実施します。
Ａ これぞ、アマの青春！（講師：浅田 政志氏／写真家）
Ｂ カフェフォトを楽しむワークショップ（講師：川本 まい氏／写真家）
Ｃ 選ぶ、残す、楽しむ写真講座（講師：窪山 洋子氏／（社）写真整理協会顧問）
Ｄ スマホ限定！「SNS 発信力強化」撮影ツアー（講師：小林 哲朗氏／写真家）
Ｅ 工場夜景撮影ツアー（講師：小林 哲朗氏／写真家、あまがさき文化観光アドバイザー）
Ｆ 路地あるき、ねこ探し「おるね」（講師：小林 哲朗氏／写真家）
Ｇ 旅気分でフォトウォーク！阪急電車のある街in 尼崎（講師：森 誠氏／写真家）
Ｈ 尼崎運河クルーズ！海・運河から眺める尼崎（講師：森 誠氏／写真家）
Ｉ スマホで撮る「カメラオブスキュラ」に挑戦！（講師：吉川 直哉氏／写真家）
（９） 限定フォトスポット
① 消防局訓練場
② 市役所本庁舎屋上
③ 公設地方卸売市場
④ 旧尼崎紡績本社事務所（前ユニチカ記念館）
⑤ 尼子騒兵衛漫画ギャラリー
⑥ 田能遺跡（高床式倉庫内も含む）
⑦ 旧大庄村役場（大庄南生涯学習プラザ）
※ワークショップと限定フォトスポットは事前申込が必要です
（10） 作品展示「あまトリ・アルバム」
全参加者の応募作品を一覧できる形で展示します。令和8 年開催予定。
（11）あまトリトークイベント 会場：あまがさきキューズモール
① 「世界の芸術フェスティバルと街の中で写真を撮ることの楽しみ方」
吉川直哉さんと三宅奈緒子さんが写真の面白さを語ります！
日時：令和８年２月22日(日) 午後２時～３時半
出演：吉川直哉、三宅奈緒子
② 「参加型フォトイベントあまトリオモシロトーク」
審査員があまトリの楽しさを語ります！
日時：令和８年３月１日(日) 午後２時～４時
出演：浅田政志、小林哲朗、森誠、吉川直哉、三宅奈緒子、若狭健作
（12） 主催 一般社団法人あまがさき観光局
（13） 特別協賛 株式会社ベイ・コミュニケーションズ
（14） 企業賞協賛 大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社、丸一興業株式会社、
あまがさきキューズモール