12 月11 日(木)～17 日(水) 参加型フォトイベント「あまトリ」を今年も開催！

　あまがさき観光局は、12月11日(木)から17日(水)の１週間のあいだに撮影された作品を募集する参加型フォトイベント「あまトリ」を開催します。期間中には浅田政志氏、小林哲朗氏ら写真家や写真整理のプロによるワークショップを開催するほか、普段非公開の場所などを限定フォトスポットとして公開し、そこでの撮影会を実施、参加者それぞれの視点から尼崎の魅力を切り取り、まちを楽しむ機会とします。また、全ての参加者からの応募作品を展示する「あまトリ・アルバム」も令和８年に開催し、まちの魅力を皆で共有します。昨年度初開催し、今年度が２回目の開催となります。

 

開催概要

（１） 作品のテーマ

　　12月11日から17日の１週間のあいだに尼崎市内で撮影されたものであればテーマ不問。人物、風景、
　食べ物などなんでも応募可能です。応募作品は一人３点まで。

（２） 参加方法：「あまトリ」ホームページからお申込みください。

　　　http://ama-tori.com ※サイトは11月20日(木)公開予定

　　　参加申込受付期間：令和7 年11月20日(木)から12月17日(水)まで

（３） 作品の募集期間：令和7 年12月11日(木)から17日(水)まで

（４） 参加費：550円（税込）

（５） 賞品

　　① 大賞(１名) 賞金10 万円

　　② ベイコム特別賞(準大賞)（１人） 賞金７万円

　　③ スマホ賞（１名） 賞金５万円

　　④ 企業協賛賞（各１名） 賞金１万円

　　　・大阪チタニウムテクノロジーズ賞

　　　・丸一興業賞

　　　・あまがさきキューズモール賞 ※ギフト券でお渡し

　　⑤ 審査員賞（各１名） 賞金１万円

　　　その他キッズ賞、ティーズ賞など多数あり

（６） 審査員

　　① 浅田 政志氏（写真家、木村伊兵衛賞受賞）

　　② 小林 哲朗氏（写真家、あまがさき文化観光アドバイザー）

　　③ 森 誠（写真家）

　　④ 吉川 直哉氏（写真家）

　　⑤ 若狭 健作氏（都市・地域プランナー、㈱地域環境計画研究所代表取締役）

　　⑥ 三宅 奈緒子氏（ラジオパーソナリティ）

（７） 受賞発表

　　令和８年１月予定

（８） ワークショップ

　　プロの指導のもと、尼崎ならではの写真の撮影や、撮影後の写真の管理について学べるワークショップ

　を実施します。

　　Ａ これぞ、アマの青春！（講師：浅田 政志氏／写真家）

　　Ｂ カフェフォトを楽しむワークショップ（講師：川本 まい氏／写真家）

　　Ｃ 選ぶ、残す、楽しむ写真講座（講師：窪山 洋子氏／（社）写真整理協会顧問）

　　Ｄ スマホ限定！「SNS 発信力強化」撮影ツアー（講師：小林 哲朗氏／写真家）

　　Ｅ 工場夜景撮影ツアー（講師：小林 哲朗氏／写真家、あまがさき文化観光アドバイザー）

　　Ｆ 路地あるき、ねこ探し「おるね」（講師：小林 哲朗氏／写真家）

　　Ｇ 旅気分でフォトウォーク！阪急電車のある街in 尼崎（講師：森 誠氏／写真家）

　　Ｈ 尼崎運河クルーズ！海・運河から眺める尼崎（講師：森 誠氏／写真家）

　　Ｉ スマホで撮る「カメラオブスキュラ」に挑戦！（講師：吉川 直哉氏／写真家）

（９） 限定フォトスポット

　　① 消防局訓練場

　　② 市役所本庁舎屋上

　　③ 公設地方卸売市場

　　④ 旧尼崎紡績本社事務所（前ユニチカ記念館）

　　⑤ 尼子騒兵衛漫画ギャラリー

　　⑥ 田能遺跡（高床式倉庫内も含む）

　　⑦ 旧大庄村役場（大庄南生涯学習プラザ）

　※ワークショップと限定フォトスポットは事前申込が必要です

（10） 作品展示「あまトリ・アルバム」

　　全参加者の応募作品を一覧できる形で展示します。令和8 年開催予定。

（11）あまトリトークイベント 会場：あまがさきキューズモール

　　① 「世界の芸術フェスティバルと街の中で写真を撮ることの楽しみ方」

　　　吉川直哉さんと三宅奈緒子さんが写真の面白さを語ります！

　　　日時：令和８年２月22日(日) 午後２時～３時半

　　　出演：吉川直哉、三宅奈緒子

　　② 「参加型フォトイベントあまトリオモシロトーク」

　　　審査員があまトリの楽しさを語ります！

　　　日時：令和８年３月１日(日) 午後２時～４時

　　　出演：浅田政志、小林哲朗、森誠、吉川直哉、三宅奈緒子、若狭健作

（12） 主催　 一般社団法人あまがさき観光局

（13） 特別協賛　 株式会社ベイ・コミュニケーションズ

（14） 企業賞協賛　 大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社、丸一興業株式会社、

　　　　　　　　 　  あまがさきキューズモール