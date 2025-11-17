AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、「建設・不動産向けAI特集号マガジン」を公開しました。AI活用最前線をご紹介いたします。「建設・不動産向けAI特集号マガジン」ではAI時代に必要なスキルを提供する5社をご紹介します。

■建設・不動産におけるAI活用とは

https://aismiley.co.jp/construction_webmagazine_form/

AIを導入することで業務効率が大幅に改善し、特に現場の安全性も向上するため、多くの建設企業や関連団体が導入を検討・推進しています。不動産業界においても、これらの建設コスト増や工期遅延リスクが投資判断や物件価値評価に影響を及ぼすため、AI による迅速な市場分析や建物診断への関心が高まっています。このように、AI の活用は建設・不動産業の価値と流通を最適化するための鍵として、ますます重要性を増しています。本書では、建設・不動産向け AI で実績のあるAI 企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■建設・不動産向けAI提供企業

【資料概要】・株式会社インフォディオ┗手書き情報も含めて全文検索できるAI-OCR文書管理システム「brox」・株式会社KK Generation┗「積算AI」導入で、見積業務を8割効率化・JAPAN AI株式会社┗図面検索～見積作成までAIが業務を自動化・Nishika 株式会社┗安全な環境で残す、確実な打ち合わせ議事録！・三菱電機デジタルイノベーション株式会社┗簡単3Dモデル化で現地調査に革新を！

■「建設・不動産向けAI特集マガジン」の入手方法

１、下記、【無料資料請求はこちら】を押下します。２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「建設・不動産向けAI特集マガジン」と記載の上、送信下さい。３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。４、AIsmileyの担当より「建設・不動産向けAI特集マガジン」をメールにて送付させていただきます。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

https://aismiley.co.jp/construction_webmagazine_form/

AIsmileyはAI導入やDXを推進するポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。

URL：https://aismiley.co.jp/・AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・建設・不動産業界AI導入事例カオスマップ 2025https://aismiley.co.jp/ai_news/construction-realestate-chaosmap-2025/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley 葛尾TEL：03-6452-4750Email：pr@aismiley.co.jp