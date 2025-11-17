パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、コスプレイヤー「すずら」の生誕祭イベント開催を記念して、5,000円OFF WEBクーポンコードの配布やコラボPCのご購入特典追加、サイン入り色紙のプレゼントを2025年11月17日（月）から実施いたします。

◇ すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_suzura.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251117_1&utm_content=nonpay

■ 5,000円OFF WEBクーポンコード配布

すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入の際に使える、5,000円OFF WEBクーポンコードを配布中です。この機会にぜひWEBクーポンコードをご利用ください。クーポン有効期限：2025年12月1日（月）14:59までWEBクーポンコード：suzura1116WEBクーポンコードの使い方 https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php※WEBクーポンコードのご利用にはパソコン工房WEB会員または、ビジネスご優待会員登録が必要となります。※当WEBクーポンコードはおひとり様1回限り、対象パソコン5台までお値引きが可能です。※他のクーポンとの併用はできません。

■ プレゼントキャンペーン

◇ 抽選ですずらのサイン入り色紙が当たるSNSキャンペーン

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、すずらのサイン入り色紙をプレゼントいたします。【X（Twitter）からの応募方法】1.すずら 公式X（Twitter）（@suzuran_ro）と LEVEL∞（レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー2.キャンペーン投稿に、ハッシュタグ「#すずらxレベルインフィニティ」を入れて引用ポストすればエントリー完了【Instagramからの応募方法】1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）をフォロー2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了【応募期間】2025年11月17日（月）～2025年12月1日（月）14:59まで【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。【ご注意】DMが無効（ブロックをされている等）の場合、DMやアンケートフォームにご返信を頂けない場合、当選は無効となります。※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。※プレゼント品につきまして、譲渡・転売された場合はサポート対象外とさせていただきます。

◇ 限定1名様！すずらのサイン入り色紙プレゼント

期間中に、すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCをお買い上げの方から、抽選で1名様に、すずらのサイン入り色紙をプレゼント！賞品：すずらのサイン入り色紙（1名様）【対象ご購入期間】2025年11月17日（月）～2025年12月1日（月）14:59まで【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。※すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPC以外は対象外となります。

■ すずら生誕祭開催記念！ご購入特典追加

◇ 先着100名様限定！すずらオリジナルアクリルスタンドをプレゼント

すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方、先着100名様にもれなく、すずらオリジナルアクリルスタンドをプレゼント！

※早期ご購入のお客様は、すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCとは別送となります。※画像のすずらオリジナルアクリルスタンドはイメージです。※すずらオリジナルアクリルスタンドは無くなり次第終了となります。

◇ すずらオリジナルシステムボイス、マウスポインターをプレゼント

購入者限定でダウンロードできるご購入特典に、オリジナルシステムボイスとマウスポインターを後日追加いたします！お楽しみに！※オリジナルシステムボイス、マウスポインターは後日ダウンロードが可能になります。※オリジナルシステムボイスはすべての機器、環境下で動作保証するものではありません。あらかじめご了承ください。※すずらオリジナルシステムボイス、マウスポインターは、すずらコラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ 購入特典

◇ すずら写真集未収録の撮りおろし壁紙をプレゼント

すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなく、すずらオリジナル壁紙をプレゼント！

※画像のすずらオリジナル壁紙はイメージです。実際の特典内容とは異なります。※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。※オリジナル壁紙は、すずらコラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ すずら プロフィール

人気急上昇中の北海道が産んだコスプレイヤー。華やかな衣装姿が目を引く、Xアカウントのフォロワーは48万超え。YouTubeチャンネルではホラーゲーム配信にもチャレンジする一面も。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、すずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B6-LCR98D-TKX-SUZURA [RGB Build]販売価格：359,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1135063&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251117_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9800X3D / AMD B650 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M88M-265F-SGX-SUZURA販売価格：279,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1158699&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251117_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FXA62-R7A-RKSX-SUZURA販売価格：214,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1171092&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251117_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

