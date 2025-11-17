バブル時代の熱狂と煌びやかなサウンドが、現代の演出とともに蘇る――。

2025年12月7日(日)、静岡の人気クラブ「G2 SHIZUOKA」にて、大人のためのプレミアム・ディスコイベント『G2 Sparkling DISCO in SHIZUOKA』を開催します。





フライヤー





伝説のDJたちが集結し、ミラーボールの下で懐かしの名曲やダンスクラシックスが鳴り響く一夜。

会場となるG2 SHIZUOKAは、最新の音響・照明設備とラグジュアリーな空間が魅力のエンターテインメントスポット。

ディスコカルチャーに馴染みのある世代はもちろん、初めて体験する若い世代も一緒に楽しめる、時代を超えたダンスフロアが広がります。





本イベントでは、90年代から全国で活躍するDJ ITOUをはじめ、静岡のクラブシーンを牽引してきたDJ HIKARUやDJ SOHMAなど、豪華DJ陣がフロアを彩ります。

懐かしさと新しさが共存する唯一無二の空間で、非日常の夜をぜひご体感ください。





フロア





【イベント概要】

イベント名： G2 Sparkling DISCO in SHIZUOKA

開催日時 ： 2025年12月7日(日)14:00～20:00

会場 ： G2 SHIZUOKA

(静岡県静岡市葵区紺屋町12-1 ドン・キホーテビル6F)

会場URL ： https://g2-shizuoka.com

チケット ： MEN…3,500円／1D WOMEN…3,500円／1D

※事前申込で500円割引

内容 ： ディスコミュージック／バブル時代の名曲／豪華DJ出演／

照明・映像演出

対象 ： 20代～70代のディスコ世代・大人のナイトカルチャーを楽しみたい

すべての方

主催 ： G2 Sparkling DISCO 実行委員会









【チケット事前申し込みページ】

https://x.gd/swWui





※事前申込者は上記金額(500円割引)にてチケット販売させていただきます。

※VIP TABLE：別途 25,000円～(スパークリングワイン1本付き)

※定員に達し次第、締切となります。お早めにお申し込みください。





VIPフロア





＜出演DJ(五十音順)＞

・DJ ITOU(Sparkling DISCO Resident DJ)

90年代より全国各地のフロアで活躍するフリースタイルDJ。幅広いジャンルに対応し、経験に裏打ちされた安定感あるプレイが持ち味。近年はイベントプロデュースも手がけるなど、マルチに活動中。





・DJ HIKARU(Collaboration DJ)

80年代から静岡のクラブシーンを牽引。かつての伝説的クラブ「ザビア」や「キング＆クイーン」でチーフDJを務め、現在は再現型イベント「BUBBLE DISCO NIGHT」を主宰。

ちびまる子ちゃんにも登場した、静岡を代表するディスコDJの一人。





・DJ SOHMA(Collaboration DJ)

1985年にキャリアをスタート。静岡・熱海など多くのイベントに出演し、トークを交えた独自のプレイスタイルで県内外のイベントで長年活躍中。静岡ポップミュージック協会会長、SBS学苑講師としても音楽文化の発展に貢献している。





＜オーガナイザー紹介＞

・MICHEL(Organizer)

静岡「Very Belly Disco Night」や「横濱DISCO CIRCUIT」など、複数のディスコイベントに参画。

現在は「TOKYO DISCO PREMIER 2025」など全国規模のイベントにもオーガナイザーとして参加中。





・石澤 勝(Organizer／広告クリエイター)

広告制作会社代表。東京・横浜・新潟を拠点に数々のクラブイベントを主催し、テレビ広告・メディア・空間演出の分野でも幅広く活躍。

「懐かしくも新しい、大人が輝ける夜」をテーマに、全国でディスコイベントを展開中。









■会場：G2 SHIZUOKAについて

静岡駅から徒歩圏内、ドン・キホーテビル6階に位置する「G2 SHIZUOKA」は、最新の音響・照明設備を備えたエンターテインメント空間。広々としたフロアと洗練された内装、ラグジュアリーなバーカウンターで、大人の夜を演出します。

クラブイベント、ライブ、パーティーなど多彩な用途に対応し、静岡随一のナイトスポットとして人気を集めています。