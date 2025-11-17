日本ダブルポーション株式会社（本社：東京都世田谷区深沢7-9-8 B棟）が運営する犬の手作りごはん専門店「Kitchen Dog!」は、クリスマスと年末年始に向けた特別メニューの販売を開始いたしました。

今年で24回目となる季節限定商品として、クリスマス用のミニケーキ4種セット、クリスマスごちそう4種セット、お正月用の和・洋・プレシャスの3種類のおせち、年越しわんこの蕎麦、七草粥を展開しております。

愛犬と過ごす特別な瞬間を24年間サポート

近年、ペットは家族の一員としての位置づけが強まり、人間と同様に季節の行事や記念日を一緒に楽しむ「ペット共生文化」が定着しております。農林水産省の調査によれば、全国の犬の飼育数は約710万頭と推定され、そのうち約8割の飼い主が「家族の一員」として認識しているという結果が出ています。Kitchen Dog!は2001年の創業以来、人工的な添加物不使用・全て手作りの犬用食品を提供し続けてまいりました。特に年末年始の特別メニューは24年という長い歴史があり、毎年異なるメニューで愛犬家の皆様をお楽しみさせてまいりました。同社は「犬が暖かい愛に包まれて目を輝かせる様子は、飼い主にとっても幸福感を満喫する一瞬」と述べています。

犬の健康を考えた手作り特別メニュー

今年のクリスマスメニューは、「クリスマス・ミニケーキ4種」と「クリスマスのごちそう4種」の2種類を用意。「クリスマス・ミニケーキ4種」(税込5,500円)は、季節感あふれる4つの個性的なデザートが楽しめます。

●クリスマスリース・バナナブレッド：消化に優しいバナナブレッドをベースに、なたね油やスキムミルクを使用。リース状の見た目が愛らしい一品です。 ●トナカイのかぼちゃケーキ：ビタミンAが豊富なかぼちゃを主原料に、食物繊維も補給できる栄養バランスに配慮したケーキです。 ●キャンディケーン・シュトーレン：アーモンドスライスやドライいちごを贅沢に使用し、犬の消化に合わせた配合で作られた特製シュトーレンです。 ●スノーマンのベリームース：抗酸化成分が豊富なベリー類をふんだんに使い、ヨーグルトベースで消化を助けるムース状に仕上げています。

「クリスマスのごちそう4種」(税込5,500円)は、本格的なディナーをイメージした贅沢メニューです。

●鹿肉のロースト：低脂肪高タンパクの鹿肉を使用し、犬の筋肉維持をサポート。ローストによりうま味を凝縮しています。●チキンのトマト煮：人工添加物を一切使わず、リコピンが豊富なトマトと良質なタンパク源のチキンを組み合わせた一品です。●シーフードグラタン：オメガ3脂肪酸を含む海鮮食材と、カルシウム豊富なチーズを組み合わせ、被毛の健康維持に配慮しています。●デミミートボール ポテト添え：消化しやすい挽き肉のミートボールに食物繊維が豊富なポテトを組み合わせ、満足感と栄養バランスを両立しています。

お正月向けには「おせちデリ」として3種類のバリエーションを展開。●「和の段」(税込5,500円)は日本の伝統食材を犬の体質に合わせてアレンジ。鮭のちらし寿司は良質なDHAとEPA、猪肉のお煮しめは貧血予防に役立つ鉄分が豊富です。●「洋の段」(税込5,500円)は西洋料理をベースにした品々で、チーズのせポークミートローフは良質なタンパク質と脂質のバランスを考慮し、馬肉のパスタ・ボロネーゼは消化に配慮した穀物と高タンパク肉を組み合わせています。●最高級の「プレシャスの段」(税込6,600円)は、希少価値の高い食材を厳選。鹿肉のロースト、馬肉のハンバーグなど、アレルギーリスクの低い珍しい食材6種類を使用し、特別感と健康配慮を両立しています。すべての肉類は人間用食材と同等の品質管理がなされた安全なものを使用しています。

さらに、●年越しの定番「年越しわんこの蕎麦"なめこ豚汁"」(税込1,980円)は、消化に優しい十割蕎麦と、免疫力をサポートするなめこ、良質なタンパク源の豚肉を組み合わせた一品。株式会社にんべんとのコラボレーションにより、栄養豊富で高品質な鰹出汁が深い味わいを演出します。●元旦に向けては「無病息災・七草粥"鰹の栄養スープ"」(税込880円)も用意され、七草の自然の力と消化を助ける鰹スープで新年の健康をサポートします。

Kitchen Dog!の商品は、すべて人工添加物不使用で犬の健康を考えた食材選びがなされています。厨房は人間用食品と同等の衛生管理が徹底されており、獣医師監修のもと犬の消化・代謝特性を考慮したレシピで調理されています。保存料を使用していないため冷凍で届けられ、解凍後は冷蔵で2日間の賞味期限となっています。

【商品名】Kitchen Dog!の年末商品【種類】クリスマス・ミニケーキ4種：税込5,500円クリスマスのごちそう4種：税込5,500円おせちデリ 和の段：税込5,500円おせちデリ 洋の段：税込5,500円おせちデリ プレシャスの段：税込6,600円年越しわんこの蕎麦"なめこ豚汁"：税込1,980円無病息災・七草粥"鰹の栄養スープ"：税込880円【販売状況】発売中【販売サイト】https://www.kitchendog.jp/

会社概要【企業名】日本ダブルポーション株式会社【所在地】東京都世田谷区深沢7-9-8 B棟【事業内容】犬のための手作りごはん 製造・卸・販売【企業サイト】https://www.kitchendog.jp【Instagram】https://www.instagram.com/kitchendog_shop/【お問い合わせ先】電話番号：03-5758-6143メールアドレス：shop@kitchendog.jp対応可能時間：10:00-18:00