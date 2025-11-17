国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」がRTX5090搭載PC一覧ページに解説タブを設置
合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp）」は、最上位GPUであるRTX5090を搭載したBTO・ゲーミングPCの一覧ページに「解説タブ」を追加しました。
「RTX5090 BTO」「RTX5090 搭載PC」「RTX5090 ゲーミングPC」などのキーワードで検索するユーザーが、“比較しながら理解し、決断できる” 新しい購買体験を実装しました。
従来の比較サイトが情報の羅列で終わるのに対し、ggは性能、用途、人気構成、実測fps、買い方の指針までを1ページで完結させ、ハイエンドPC選びの意思決定そのものをサポートします。
RTX 5090 BTO・搭載PC ｜売れ筋・人気ランキングページ
https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5090-32gb/
ハイエンドであるほど購買ハードル・情報探索コストが高くなるゲーミングPC
RTX5090は、NVIDIAの次世代GPUラインアップにおけるフラッグシップモデルです。
圧倒的な演算性能と大容量VRAMを備え、4K解像度はもちろん、あらゆるクリエイティブワークを一台で完結できるまさに“究極のGPU”です。
しかし最上位GPUであるがゆえに、ユーザーの情報探索コストは高止まりしています。
「自分の構成で性能を最大化できるか」「そもそも5090が必要な用途なのか」「遊びたいゲームが実際4Kでどれだけ動くのか」--これらの回答は散在し、レビューサイト、比較表、掲示板、動画ベンチマークなど、複数の情報ソースを横断しなければ判断が難しいのが実情です。
ggの答えは、散らばる情報を集め、「決断できる形に再構築する」こと
ggはGPUやCPUなどスペックごとにメーカーを横断してゲーミングPCを検索することができます。
しかしそこからの意思決定はユーザーに委ねていました。
今回はそんな悩みを解決するべく、適切な判断材料となる情報をページに組み込み、ただの検索結果ページから「決断できる検索体験」を提供できるよう再設計しました。
具体的には性能解説はもちろん、このGPUをお勧めするユーザー像、実際に人気な構成とその理由、実ゲームfps、FAQをスマホ表示でもわかりやすくまとめました。
また本来の検索体験を邪魔しないよう新たに解説タブを作成し、格納しました。
タブの切り替えによってRTX5090搭載PCの一覧と、解説を行き来できる体験設計をしています。
（スマートフォンでは横スワイプによって切り替え可能）
今回の解説タブ実装により、レビュー・ベンチマーク・掲示板・比較表を自力で往復しなくても、読めばある程度買うべき構成の正解が見える情報設計に落とし込みました。
ggが目指すのはスペック比較サイトではなく、決断できる検索体験を届けることです。
RTX5090を搭載した人気NO.1モデルも記載
RTX5090についての情報のみでなく、ggならではのデータを活用した独自の情報も記載しています。
例えばRTX5090を搭載したPCで最も人気なモデルTOP3や、最も安いモデルについて掲載しており、実際に選ばれている構成や、価格の幅についてもすぐに掴めるようになっています。
人気NO.1モデル（2025年11月17日時点）
【P50series】 Ryzen9 9950x3d ・RTX5090 搭載（OZgaming）
CPUはRyzen9 9950X3Dを搭載、メモリは32GB、ストレージは1TB。
税込\745,800
今後の展開
今回のRTX5090 搭載PCを皮切りに、ggはGPUごとの特性・悩み・構成の最適解が1ページで完結する構造を横展開していきます。
次に控えるのは「RTX5080」「RTX5070Ti」など、ユーザーの選択軸がより多岐に分かれるミドル～ハイエンド帯です。
“どれが最強か”ではなく、
“自分にはどれが正しいのか”を決めるための検索体験へ。
goodな選択を全てのgamerに届けられるよう、改善を続けてまいります。
引用、転載、取材など大歓迎しております。
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/
国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/
ゲーミングPCのクーポン・セール情報を中心とした専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811
