【贈り物に選ばれる上質】チタングラス「Rex-long ロックグラス」285ml 化粧箱入りギフト
チタンならではの“軽さ”と“強さ”を最大限に生かしたロックグラスは、日常使いはもちろん、お酒をじっくり楽しみたい特別な時間にもぴったり。
錆びにくく金属臭が出にくい素材のため、ウイスキー・焼酎・水割り・ハイボールなど、どんな飲み物もクリアな味わいで楽しめます。
内側は細かな磨き加工を施し、舌触りの良さと香り立ちを引き立てる設計。
外側はスタイリッシュなメタリック仕上げで、手に取るだけで高級感を感じられるデザインとなっています。
285mlと使いやすい容量で、自宅用にもプレゼントにも人気のサイズ感。
耐久性が高く割れにくいため、アウトドアやキャンプにも重宝します。
また、専用化粧箱に入っているため、誕生日プレゼント、父の日ギフト、退職祝い、企業ギフトなどにもおすすめ。
高品質なチタングラスは、特別なギフトとして長く愛用いただける逸品です。
【チタングラス】Rex-long ロックグラス 285ml 化粧箱入り
