「家族信託」を活用すれば、あなたの大切な財産は守れます⁉

https://www.subarusya.jp/book/b667809.html

株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、『生前対策が全然わかっていない親子ですが、家族信託って結局どうすればいいのか教えてください！』を11月21日に発売します。

こんな方におすすめ

・認知症対策に備えたい方・相続対策に備えたい方・事業承継を考えている方・不動産の活用を考えている方・親なきあとの子どもの生活への備えを考えている方・おふたりさま・おひとりさまの老後設計を考えている方・事実婚の資産整理を考えている方・ペットの将来の備え ……など

内容

家族信託は、「家族の未来」を守るための新しい選択もし、本人や家族が認知症になったら、さまざまな問題が起こります。「銀行口座の凍結」「自宅を売却できない」「マンションなどの賃貸物件を管理できない」……。こうした“資産凍結のリスク”を防ぐ仕組みとして注目されているのが「家族信託」です。「信託できるほどの資産なんてないから、私には関係ない」と思いがちですが、いざ親や家族などが認知症や病気になったとき、資産が凍結されると、病院や介護施設などの費用に困ることもあります。高齢化が進む日本では、認知症により本人名義の財産を動かせないケースが社会問題になっています。家族信託を活用すれば、本人と家族が決めたルールのもと、「生前の財産管理」から「相続対策（財産承継）」までをスムーズに行えます。「でも、家族信託って結局どうすればいいの？」そう感じている方にこそ読んでほしい一冊です！家族信託とは、自分の財産を家族など信頼できる人に託し、その人が自分や家族のために財産を管理・運用・処分する仕組みです。仕組み自体はとてもシンプルで、「委託者（財産を託す人）」と「受託者（託される人）」の契約だけで始められます。法律に基づく一定のルールはありますが、面倒な役所への届出は不要です。また、「家族」という言葉が入っているため、「家族の間でしかできないの？」と誤解されがちですが、実際には家族以外の人を受託者にすることも可能です。本書では、ネコ村先生となった司法書士の著者が、一見とっつきにくい家族信託の全体像を、イラストと文章の見開き構成でわかりやすく説明します。「備えあれば憂いなし」として、家族信託のキホンをみっちり指南します！

目次

はじめにPart 1 ｢家族信託」のキホンってどういうこと？Part 2 ｢家族信託」の活用ポイントを押さえる！Part 3 ｢家族信託」の手続きのキホンを押さえる！Part 4 ｢家族信託」と他制度の違いを知りたい！Part 5 ｢家族信託」の活用ケースを知る！巻末付録 ｢信託契約書」「信託財産目録」の記載例、エンディングノート、Q&A、索引

書籍概要

発行 ：株式会社すばる舎著者 ： 佐伯知哉（さえき・ともや）版形 ：四六判頁数 ：312ページISBN ：978-4-7991-1362-2Cコード ：2034価格 ：本体2200円＋税

著者略歴

◆ 佐伯知哉（さえき・ともや）司法書士・宅地建物取引士司法書士法人さえき事務所代表・東京司法書士会所属1980年生まれ。高知大学理学部卒業。オーストラリアでダイビングインストラクターの資格所得後、パラオ共和国でガイドインストラクタ－として活動。帰国後、心機一転して司法書士をめざし、2013年東京都町田市で独立開業。2017年には南町田へ事務所を新設して移転。主な専門分野は、相続・認知症対策（生前対策）コンサルティング、遺産相続コンサルティング、家族信託、生前対策・遺産相続手続きの代理サービス、相続不動産の売却サービス。YouTubeチャンネルを2020年にスタート。2025年10月現在、登録者数1.5万人を超え、388本の動画を上げる。趣味は筋トレとキャンプ。近著に『不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい』（幻冬舎ゴールドオンライン）がある。