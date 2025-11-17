BS11 × 理論社・国土社「珠玉のドラマ」シリーズ第1弾『雨上がりのスカイツリー』ドラマ化＆キャストが決定！
この度、日本BS放送株式会社（以下、BS11イレブン）は、高森千穂原作の児童書『雨上がりのスカイツリー』（国土社刊）のドラマ化と、主要キャストが決定いたしましたのでお知らせいたします。
本ドラマは、人気作家・高森千穂の最新作『雨上がりのスカイツリー』が原作のドラマです。小学校6年生・須崎菜々実の父はショーパブで働くモノマネ芸人。かつて夢見た俳優の道を諦め、そんな父に愛想をつかした母とは別居中だったが…。再び夢に向かって歩きだした父のもと、止まっていた家族の時間がもう一度動き出す・・・誰もが心温まるホームドラマです。
監督は、TVドラマ『傀儡の声』『3人のチロル』、映画『イマジネーションゲーム』で監督脚本を務めた畑泰介。脚本は、短編映画『明星の君へ』やTVドラマ『ももの唄』の脚本を担当した、注目の若手脚本家・斉藤大輔が務めます。
さらに、出演キャストが決定しました！須崎菜々実の父・須崎優一役には、数々のドラマ、映画、舞台に出演するほか、紅白にも出場するなどアーティストとしても活躍する俳優の上地雄輔。母・須崎緑役には、子役としてTVドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」でデビューし、以後も数々のTVドラマ、映画、舞台に出演し、声優としても活動の幅を広げている俳優の美山加恋。そして、娘・須崎菜々実役は、オーディションを勝ち抜いた、今注目の子役・大井怜緒です。
2026年1月～配信開始予定。
※放送日時は、追って発表します。
■作品概要
【タイトル】雨上がりのスカイツリー
【原 作】高森千穂【『雨上がりのスカイツリー』（国土社刊）】
【監 督】畑泰介
【脚 本】斉藤大輔
【制 作】東京コンテンツラボ
【制作著作】（C）「雨上がりのスカイツリー」制作委員会【BS11／東京コンテンツラボ】
2026年1月～配信開始予定。
※放送日等の詳細については、後日発表いたします。
【公式サイト】
https://www.bs11.jp/drama/ameagari-no-skytree/
【公式X】
https://x.com/BS11_ameagari?_fsi=cZ5bABeU
■主要キャスト情報
上地雄輔 ／ 須崎優一 役
1979年4月18日生まれ、神奈川県横須賀市出身。O型。ジャパン・ミュージックエンターテインメント所属。
99年、TVドラマ「L×I×V×E」で俳優としてデビューし、『GO-CON! JAPANESE LOVE CULTURE』（00年）で映画に初出演する。07年、クイズ番組『クイズ！ヘキサゴンII』で珍解答を連発し、一躍注目を集める。同番組の共演者つるの剛士と野久保直樹とともにユニット「羞恥心」を結成し、同名のシングルで08年に歌手デビュー。同年は、「セレブと貧乏太郎」でドラマ初主演も果たした。09年1月「羞恥心」の活動を休止し、3月にソロ歌手“遊助”として活動を始める。俳優としてはNHK大河ドラマ「天地人」（09年）に出演、映画『漫才ギャング』（11年）では日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞した。その他の作品に『クローズZERO』シリーズ（07年、09年）、『のぼうの城』（12年）など。
横浜高校在学中は野球部に所属し、元大リーガーの松坂大輔投手とバッテリーを組んでいた。
美山加恋 ／ 須崎緑 役
1996年12月12日生まれ、東京都出身。AB型。ホリプロ所属。
