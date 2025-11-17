国内独占輸入販売代理店としてイタリアのプレミアムコーヒー「LAVAZZA」の取り扱いを2026年1月より開始

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：Thierry Cohen(ティエリー・コーヘン) ) はラバッツァグループより指定を受け、2026年1月よりイタリアのプレミアムコーヒーブランド「LAVAZZA（以下、ラバッツァ）」の日本国内における独占輸入販売代理店として取り扱いを開始いたします。

ラバッツァはイタリア・トリノ発祥のグローバル企業であり、イタリア国内外で高い評価を得ているコーヒーブランドです。すでに日本国内においても、家庭用や業務用からオフィス向けまで、多くのファンと顧客の支持を集めています。

日欧商事はこれまで、イタリア全20州から厳選したワインや食材を日本市場に紹介してまいりました。今回新たにコーヒーカテゴリーをポートフォリオに加えることで、日々の様々な場面において、イタリアの食文化を感じていただけるライフシーンを提案してまいります。

ラバッツァの取り扱い開始にあたり、当社代表取締役社長 ティエリー・コーヘンは次のように述べています。

「130年にわたる歴史と確かな品質を誇るラバッツァの日本国内における独占輸入販売を担うこととなり、大変光栄に思います。当社はこれまで培ってきた国内市場での経験を最大限に活用し、より多くの方々にその魅力をお届けしてまいります。」

◆ ラバッツァグループについて

ラバッツァは1895年にイタリア・トリノの小さな家族経営の企業として創業し、現在では世界で最も知られるコーヒーブランドのひとつです。創業者ルイジ・ラバッツァが開発した独自のブレンド技術は、コーヒー業界に革新をもたらしました。以来、ラバッツァは「毎朝の一杯から生まれるイタリアンコーヒーの歓びを世界中に届ける」という使命のもと、卓越した品質と型にはまらない発想を追求し続けています。

ラバッツァの事業は、伝統と革新、そして人と環境への深い敬意に根ざした揺るぎないビジョンに支えられています。家庭用、外食産業、オフィス向けの3つの分野で、現在140か国以上に展開し、世界中のお客様にエスプレッソを通じて、イタリアの豊かな食文化の体験を提供し続けています。

■ 日欧商事株式会社について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀に渡り、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介しています。

また全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

また、イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社 公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99百万円

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社