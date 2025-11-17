「しりうちにら北の華」をはじめとする3産品を、地理的表示（GI）として登録

農林水産省は、本日、しりうちにら北の華（北海道）、宍道湖産ヤマトシジミ・宍道湖しじみ（島根県）、沖縄黒糖（沖縄県）を地理的表示（GI）として登録しましたので、お知らせします。

1.概要

地理的表示（GI）保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するもので、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）」（平成26年法律第84号）の施行から、令和7年6月で10周年を迎えました。

農林水産省は、学識経験者からの意見聴取を経て、令和7年11月17日（月曜日）に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。

なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は164産品になりました。

2.地理的表示法に基づき新たに登録された特定農林水産物等

3.地理的表示及びGIマークについて

登録された産品は、地理的表示（GI）を使用することができます。

その際、地理的表示と併せて次のGIマーク（地理的表示法に基づく登録標章）を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

4.参考

地理的表示（GI）保護制度～登録産品一覧～https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

地理的表示（GI）保護制度～地理的表示及びGIマークの表示について～https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

＜添付資料1＞プレスリリース本文(PDF : 572KB)

＜添付資料2＞地理的表示（GI）保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 1,079KB)