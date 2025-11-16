株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、11月16日(日)より限定ユニットを獲得できる期間限定ストーリーイベント「Internal Mission」などをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼イベント概要イベント名：「Internal Mission」開催期間 ：2025年11月16日 (日) 17:00 ～ 11月30日 (日) 10:59ストーリー：緋堂麗李は、執事の家系に生まれた対魔忍。彼女はとある事件から、仇討ちのために名を捨てて世界を渡り歩いていた過去がある。そんな麗李に与えられた任務とは――。

朝香 梨珠那-----------------自身から漂う甘い香りで相手を魅了する特殊な忍法を使う。香りを嗅いだものは彼女に強い好意を抱かされ、意識を保ったまま命令に従ってしまう。術を使う際、匂いを発するために代謝を上げるので、甘いお菓子を常備して食べている。幼い頃から微かながらも忍法が発動していたために、他人は基本的に自分の事が好きだと考えていて、どんな相手にも甘えながらワガママを言い、叶えて貰って当然と思っている。

▼ピックアッププレミアムガチャが開催！期間中は新規キャラクター『緋堂 麗李』『名城 瑠衣』『灼堂 ヒナコ』の出現確率がアップしております。

緋堂 麗李-----------------五車学園の寮監に任せられた雷遁使いの対魔忍。執事の家系にあったが仇討ちのため名を捨て、刺客や用心棒として闇の世界を渡り歩いた過去がある。麗李が寮監に任せられたのは執事の家系による管理能力と、刺客としてさすらった過去からくる実力と凄味が、寮に住まうクセ者共を監督できると見込まれてのこと。

名城 瑠衣-----------------学生対魔忍。ちょっと引っ込み思案で人見知りのぬいぐるみ遣い。ぬいぐるみ作りが得意で、家伝の特殊な糸で縫う事で、彼女が忍術を発動した際、対象の魂と能力を一時的に閉じ込められるという特製のぬいぐるみを作る事ができる。普段手にしている「名城 武神太郎」は最初に作ったぬいぐるみで、幼い頃から使ってきており、これまで魂を取り込み過ぎたせいか、自我が生まれてしまった。それ以来、瑠衣はできるだけぬいぐるみは使い捨てにするようにしている。「瑠衣を守りたい」という魂だけがあり、能力は一般的なぬいぐるみと同程度。なお、普通の糸で作ったぬいぐるみもたくさん集めている。

灼堂 ヒナコ-----------------五車学園の後輩対魔忍。自由を愛する反骨の対魔忍。火の力を脚部に集中させて爆発的な蹴りを放つ。命令や束縛には激しく反発し、年上にもタメ口の問題児。学園の校則を守るのも嫌いで、制服はラフに着こなしており、授業もサボりがちなので教師陣には目をつけられている。

▼ステップアッププレミアムガチャが開催！ガチャを行うごとにステップアップする特別なガチャです。最大5ステップまであり、DMMポイントで購入できます。各ステップで価格・ガチャ回数・セット内容、及び排出確率も異なります。2ステップ以降にはセットアイテムが含まれており、3ステップ目、5ステップ目では『ユニットスキルの書(秘伝)』を入手可能です。

