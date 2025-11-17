株式会社インフィニブレイン（本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治）は、「対魔忍アサギ」の20周年を記念し、歩みの振り返りや各種参加企画を集約した、「対魔忍20周年記念 特設サイト」を公開いたしましたことをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼特設サイトの概要名称 ：対魔忍20周年記念 特設サイト公開日：2025年11月16日 (日)内容 ：対魔忍シリーズの20年を振り返りつつ、祝電・コンテストやアンケートなどが楽しめる特設サイトを公開いたします。■特設サイトhttps://www.lilith-soft.com/event/taimanin20th/

■主なコンテンツユーザーアンケート ：今後の企画・運営の参考とするためのご意見を募集！クリエイティブコンテスト：イラスト／シナリオ部門を開催！クリエイター祝電 ：豪華クリエイター陣からの祝電が続々到着！対魔忍ヒストリー ：年表でたどる、対魔忍が歩んだ20年の軌跡を公開！また、対魔忍20周年を記念して、X(Twitter)にてリポストキャンペーンの実施や、特設サイトのコンテンツについての紹介をしてまいりますので、ぜひ公式アカウントをフォローしてください！！

■リポストキャンペーン開催中！開催期間 ：2025年11月16日 (日) 12:00 ～ 11月23日 (日) 23:59開催期間中に、X(Twitter)の特定のポストにリポストされた数に応じて対魔石が貰えるキャンペーンが開催中です。ぜひご参加ください。

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.＜対応環境＞WindowsOS：Windows 10(64bit) 以上【推奨ブラウザ】Google Chrome(64bit)Microsoft Edge(Chromium版)(64bit)※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。※掲載内容は予告なく変更される場合があります。■会社概要名称 ：株式会社インフィニブレイン所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F代表 ：代表取締役 武山 英治事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売URL ：https://www.infini-brain.co.jp/