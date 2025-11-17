株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、11月16日(日)より、対魔忍20周年を記念したガチャ「対魔忍20周年記念限定ガチャ」などのお知らせをいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼対魔忍20周年記念限定ガチャが開催！開催期間 ：2025年11月16日 (日) 17:00 ～ 11月30日 (日) 10:59対魔忍20周年を記念した限定ガチャを開催いたします。ガチャからは、2023年6月から2025年1月の間に登場した期間限定ガチャや五車祭ガチャなどのユニットが排出されます。

■対魔忍20周年記念【梅】セット販売！販売期間 ：2025年11月16日 (日) 17:00 ～ 11月30日 (日) 10:59販売期間中、1回限定で”無償”で購入できます。20周年を記念した称号やAP、BP回復薬、対魔石が含まれるセットです。■対魔忍20周年記念【竹】セット販売！販売期間 ：2025年11月16日 (日) 17:00 ～ 11月30日 (日) 10:59販売期間中、各属性1回限定で500DMMポイントで購入できます。SR確定ガチャチケットやユニットの覚醒素材、属性ごとに用意された称号が含まれるセットです。■対魔忍20周年記念【松】セット販売！販売期間 ：2025年11月16日 (日) 17:00 ～ 11月30日 (日) 10:59販売期間中、1回限定で9800DMMポイントで購入できます。20周年記念限定ガチャ専用11連ガチャチケットの他、万能メモリーや特化素材、特別な称号が含まれる、大変お得なセットです！※詳細はショップ内の「Special Shop」をご確認ください。

▼リリース2600日記念！ログインボーナス開催開催期間 ：2025年11月17日 (月) 00:00 ～ 11月29日 (土) 23:59リリース2600日を記念して、期間中にログインするだけでログインした日数に応じて特別ログインボーナスをプレゼントいたします。開催期間中、最大で7日間対魔石（無償）を獲得できるログインボーナスとなります。

