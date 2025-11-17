【TGC 広島 2025】夢のランウェイを目指す２つのオーディション合格者が決定！キッズモデルオーディション presented by ドコモ未来フィールドの最終審査で10名が夢の舞台の切符を手に。

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナ（広島県広島市中区基町4-1）にて、『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。

■「TGC 広島 2025 キッズモデルオーディション presented by ドコモ未来フィールド」最終審査を実施！中国地方に住む10名のキッズたちが夢の舞台の切符を手に！

2025 年に記念すべき20 周年を迎えるTGC は、株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と協力し、2025 年3 月1 日（土）～2026 年2 月末日までに全国で開催されるTGC において、ドコモのサービスや先端技術を活用した様々な取り組みを通して、より楽しく、忘れられない体験をお届けしています。今回の『TGC 広島 2025』では、2つのスペシャルコラボレーション企画を進行中。その1つとして、2025年11月15日（土）には、夢のTGC広島ランウェイ出演権をかけて、中国地方在住の5歳～12歳の小学6年生（2025年12月6日時点／身長・性別・国籍不問）までのキッズを対象に募集をした『TGC 広島 2025 キッズモデルオーディション presented by ドコモ未来フィールド』の最終審査を実施しました。

約300名の応募の中から書類審査を突破した29名が最終審査に挑戦。見事、夢のステージ出演を勝ち取った10名のキッズたちは、『TGC 広島 2025』当日、人気モデルとともにランウェイに笑顔を咲かせます！

■「広島未来Audition～TGC HIROSHIMA 2025 ランウェイへの道～」おりづるタワーにて最終合格者を発表！400通を超える応募の中から見事選ばれた5名が憧れのステージへの第一歩を踏み出す！

広島県で2 回目の開催となる今回の『TGC 広島 2025』では、憧れの舞台への夢を抱く若者を応援したいという思いから、ヒロマツホールディングス株式会社・TGC・SHOWROOMがタッグを組んで実施した『広島未来Audition～TGC HIROSHIMA 2025 ランウェイへの道～』の最終選考結果発表会を2025年11月16日（日）におりづるタワーにて開催しました（応募者は全員オンライン参加）。広島から全国、そして世界を目指すモデル・タレント・ライバーなどを志す、日本全国の中学生～29歳以下（2025年12月6日時点／性別不問）までの方を対象に、400通を超える応募が集まった本オーディションでは、ひとりずつ名前が読み上げられ、広島県内に住む計5名が見事ランウェイ出演権を獲得しました。合格者に向けて、ヒロマツホールディングス株式会社 代表取締役会長兼CEO 松田哲也氏は「合格者の皆さん、本当におめでとうございます。我々も皆さんがもっと輝けるように当日まで頑張りますので、皆さんも一緒に頑張りましょう！」と熱いエールを送りました。

さらに、もう一度参加者にランウェイを歩くチャンスを届けたいという思いから、「ワンモアチャンス」と題した追加合格者の選出を11月23日（日）に実施します。最後まで夢を追いかける参加者たちの姿に、ぜひご注目ください！

■ABEMAでの無料生中継が決定！さらに、TGC公式LINE VOOM・X・YouTube、そしてLeminoでの再ライブ配信も！

今回も、ABEMAでの独占無料生中継、さらにTGC公式LINE VOOM・X・YouTube、そしてLeminoでの再ライブ配信（30分ディレイ）が決定しました！『TGC 広島 2025』の熱狂を、リアル会場だけでなく全国、そして世界へお届けします！

＜生中継＞

放送日時：2025年12月6日（土）12:20～18:15（予定）

※再放送／アーカイブはございません

配信先：ABEMA SPECIAL 2 チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/ErHkJ8qg2cFKMq

＜再ライブ配信＞

放送日時：2025年12月6日（土）12:50～18:45（予定）

※生中継から30分ディレイ ※再放送／アーカイブはございません

配信先：Lemino（https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQyZmI=）

TGC公式LINE VOOM（https://lin.ee/KG3TWl8/cpoa）

TGC公式X（https://x.com/TGCnews）

TGC公式YouTube（https://www.youtube.com/user/girlsTV）

「TGC広島」から、“笑顔と平和がつなぐ未来”へ。広島から生まれる新たな共創の一歩に、ぜひご期待ください。

ヒロマツホールディングス presents

TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025）

開催日時 ：2025年12月６日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

会場 ：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/hiroshima/2025/

チケット ：完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

キャンディープロモーション TEL：082-249-8334（11:00～17:00／土日祝日を除く）

配信先 ：ABEMA SPECIAL 2 チャンネル ※生中継

Lemino、TGC公式LINE VOOM・X・YouTubeチャンネル ※生中継から30分ディレイ

ブランド：AND COUTURE、B.Kastane、EMODA、etoll.、KBF、moment+、MOUSSY、THETA θ、Top of the Hill、VIS、X-girl ※アルファベット順

ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、出口夏希、なえなの、永瀬莉子、なごみ、那須ほほみ、希空、土方エミリ、本田紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：石田千穂（STU48）、小國舞羽、金谷鞠杏（GENIC）、代田萌花、高雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結音、長浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜衣、メリサ 他 ※50音順

ゲスト：大久保波留（DXTEEN）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、コットン、曽田陵介、高松アロハ、寺尾香信（DXTEEN）、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

メインアーティスト：STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

オープニングアクト：ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、中川安奈

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

プラチナパートナー：ヒロマツホールディングス株式会社

パートナー：株式会社広島東洋カープ、株式会社マリモホールディングス、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、株式会社みどりホールディングス、マツダ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、中国電力株式会社、株式会社中電工、株式会社フジタ、広島ガス株式会社、学校法人鶴学園、株式会社八天堂、株式会社ヨンドシーホールディングス、アイスタイル株式会社、NANOAMINO TOKYO、株式会社ちゅピＣＯＭ、株式会社百万一心社、株式会社サンギ、日本航空株式会社、広島国際空港株式会社、株式会社プロラボホールディングス、田中電機工業株式会社、中国SC開発株式会社、株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所、株式会社ゲンバカンリシステムズ、株式会社NUMBER EIGHT、株式会社宗家源吉兆庵、広島電鉄株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社広島ホームテレビ

後援：広島県、広島市

特別協力：株式会社ひろぎんホールディングス

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：＃TGC広島 / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)