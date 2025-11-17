【埼玉県】埼玉県農商工連携フェアを開催しますー同時開催 農と食の展示・商談会等ー
埼玉県
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-819-88e585d826b80db9f31d4d6b4425b877.pdf
＜チラシ＞
新たなビジネスチャンスの創出を目的に、県内の農業者や食品関連事業者と、首都圏バイヤー等が商談や情報交換を行う埼玉県農商工連携フェアを開催します。
入場・セミナー等の参加は無料です。是非お越しください。
● 開催について
１ 日時
令和７年１２月２日（火） １０時００分～１７時００分
２ 場所
さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ
３ 主催および共催
主催：埼玉県
共催：株式会社埼玉りそな銀行、ＪＡグループさいたま
４ 内容
埼玉県農商工連携フェア（出展数：４５団体）
・県産農産物及び県産農産物を利用した食品等の展示・商談会
・新商品開発・販路開拓等に必要な各種相談コーナーの設置
・県産農産物及び県産農産物を利用した食料品等の販路開拓を促進するためのセミナー
・Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026最終選考商品の展示
５ 同時開催
（１）第１８回 農と食の展示・商談会（出展数：１２８団体）（主催：埼玉りそな銀行）
・県産農産物及び県産農産物を利用した食品関連企業による商品の展示・商談会
（２）農業発！新商品お披露目会（出展数：１９団体）（主催：埼玉県）
・農業者による６次産業化新商品の展示・ＰＲ
６ 参加方法
御来場の際は下記イベントサイト内の「事前来場登録はこちら」より来場登録をお願いします。
https://noutoshoku-saitama.com/
※当日の入場も可能ですが、受付で登録をしていただきます。