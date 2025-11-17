「統一ライオンズ」参加選手発表のお知らせ
株式会社ジャパンリーグ
株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が運営するジャパンウィ
ンターリーグ（以下JWL）ですが、今年も11月22日（土）から沖縄県で「アドバンス」と「トラ
イアウト」の2つのリーグを開催致します。
JWL2025に統一企業グループ（本社：台湾台南市、代表取締役社長：蘇泰安）が運営する統一ラ
イオンズより、JWLアドバンス2025への派遣選手が決定致しましたのでお知らせ致します。
JWLは、冬でも温暖な沖縄を舞台に、日本や台湾、南米など海外のプロ選手、社会人野球選手の皆
さんに一年を通じ、スキルアップする機会を提供致します。
JWL2025詳細は下記のとおりです。
記
1.開催名称 ： ジャパンウィンターリーグ アドバンス2025
2.開催期間 ： 2025年11月22日（土）～ 12月18日（木）
3.開催場所 ： コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）
4.参加チーム ： 埼玉西武ライオンズ、読売ジャイアンツ、オリックス・バファローズ、
東京ヤクルトスワローズ、トヨタ自動車、HONDA、HONDA鈴鹿、中信兄弟 他
5.参加選手 ： 名前/ポジション/背番号/参加期間
・全紹凱 内野手 27 全日程
・陳維祥 外野手 63 全日程