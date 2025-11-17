エクイニクス・ジャパン株式会社

東京、2025年11月17日 - AI推論のグローバルリーダーであるGroqは、オーストラリア・シドニーにあるエクイニクスのInternational Business Exchange(TM)（IBX(R)）データセンターへの導入を通じて、グローバルなAIインフラストラクチャの展開をアジア太平洋地域に拡大しました。米国および欧州での展開に続き、Groqとエクイニクスは、同地域の企業や組織に向けて、Groqの高速で、低コストおよびスケーラブルなLPU推論エンジンを活用した低遅延のAIインフラストラクチャを提供します。

この連携を通じ、Groqとエクイニクスは、シドニーに4.5MW規模のGroqの施設を設置し、国内最大級の高速AI推論インフラストラクチャ拠点の一つを構築します。これにより、従来のGPUやハイパースケーラーのクラウドと比べて、最大5倍の高速性と低コストのコンピューティング性能を提供します。エクイニクスのソフトウェア定義型の相互接続サービスであるEquinix Fabric(R)を利用することで、安全で低遅延および高速な接続を享受し、GroqCloud(TM)へのシームレスなアクセスがアジア太平洋地域で可能になります。これにより、企業や組織、さらには、政府機関はインフラストラクチャを完全に制御しながら、厳格なコンプライアンスやデータ主権に関する要件に適合した形でAI推論を導入できます。

アジア太平洋地域では、AIを活用したソリューションの需要と導入が急速に拡大しています。IDCの最新レポートの「Worldwide AI and Generative AI Spending Guide」によると、同地域におけるAIおよび生成AIへの投資額は、2028年までに1,100億米ドルに達すると予測されており、2023年から2028年の平均成長率（CAGR）は24.0%に上ります。



Groqの最先端AI推論技術と、エクイニクスのグローバルなインフラおよびベンダー中立の接続ソリューションを組み合わせることで、コスト効率とスピードを維持しながら、AIワークロードを効率的に拡張することが可能となります。



お客様であるCanva 共同創業者 兼 COO クリフ・オブレヒト氏のコメント

「テクノロジーが人類の創造性を飛躍的に加速させる可能性を秘めた新時代が到来しています。オーストラリアにおけるAIとコンピューティング基盤が強化される中、2億6,000万人以上の人々が、これまでにない方法でアイデアを実現できるよう、当社はさらなる支援を続けていきます。」



Groq CEO 兼 創業者 ジョナソン・ロス氏のコメント

「世界には、誰もがAIを構築するために必要なコンピュートリソースが十分にありません。だからこそ、Groqとエクイニクスは、オーストラリアからアクセス拡大を始めています。」

Groq アジア太平洋地域ゼネラルマネージャー スコット・アルビン氏のコメント

「アジア太平洋地域はGroqにとって重要な成長市場であり、GroqCloudのユーザーの半数以上がこの地域に拠点を置いています。 Groqのエクイニクスのシドニーデータセンターへの展開は、同地域に高性能でコスト効率の高いAI推論をより近い場所から提供するための第一歩です。これにより、データ主権やプライバシーを確保しながら、安全で低遅延のアクセスを可能にします。私たちはエクイニクスと共に、アジア太平洋地域におけるAIのイノベーションとその成長を支えるインフラを構築しています。」

エクイニクス アジア太平洋プレジデント サイラス・アダグラのコメント

「GroqはAI推論分野のパイオニアであり、同社がエクイニクスを通じて高性能インフラをグローバルに迅速に拡大していることを嬉しく思います。エクイニクスの独自のエコシステムと広範なグローバルネットワークは、Groqのお客様の接続ゲートウェイとして機能し、企業のAIワークフローを効率的に拡張させることを可能にしています。」



エクイニクス・オーストラリア ネージングディレクター ガイ・ダンスキンのコメント

「Groqがエクイニクス・オーストラリアを選び、オーストラリアおよびアジア太平洋地域の組織に同社のサービスを提供することを非常に嬉しく思います。高性能なAI推論能力が企業や政府により近い場所で提供することで、Equinix Fabric(R)の力を活かし、安全で低遅延なAIワークロードの接続性を実現し、イノベーションと地域のデータ主権・プライバシー要件への対応を支援します。」



主なポイント

- スケールに対応したAI性能 - 独自コンパイラで最適化されたGroqのLPU推論エンジンは、次世代のオープンソースLLMに対する推論で卓越したスループットと低遅延を実現します。- AI推論に特化した設計 - LPUは、即時性の高い処理、優れたコスト効率、そして大規模運用での省エネ性能を兼ね備えています。GPUとは根本的に異なり、LPUはAI推論と言語処理に向けに設計されています。- Equinix Fabric(R) - Groqは、エクイニクスのオンデマンド型ソフトウェア定義のインターコネクションサービスを活用し、エクイニクスの37か国、270以上の施設を通じて、企業をクラウドやパートナー、デジタルエコシステムへ安全に接続します。- スケーラブルなイノベーション - 今回の提携は、エクイニクスが次世代AI企業に対して、自社インフラを構築することなくグローバルに拡大する手段を提供していることを示しています。Groqの技術はGroqCloudを通じて誰でもアクセスでき、企業やパートナーはクラウドかオンプレミスのAIコンピュートセンター展開を選択することが可能です。

参考資料：

- Groqとエクイニクス、ヨーロッパで低遅延AIインフラ構築のため提携(https://blog.equinix.com/blog/2025/08/20/groq-and-equinix-partner-for-low-latency-ai-infrastructure-in-europe/) [英語ブログ記事]- 遅延コスト：中央集権型処理がAIプロジェクトにもたらす見えざる負担(https://blog.equinix.com/blog/2025/07/23/the-latency-tax-how-centralized-processing-is-costing-your-ai-initiatives/) [英語ブログ記事]- AI推論をメトロエッジで行うべき3つの理由(https://blog.equinix.com/blog/2025/05/27/3-reasons-ai-inference-belongs-at-the-metro-edge/) [英語ブログ記事]- Groq、フィンランド・ヘルシンキにヨーロッパ初のデータセンター拠点を開設 (https://groq.com/newsroom/groq-launches-european-data-center-footprint-in-helsinki-finland)[Groqの英語プレスリリース]

エクイニクスについて

エクイニクス(https://www.equinix.com/jp/ja?ls=Public%20Relations&lsd=21q4_cross-vertical_digital-infrastructure+not-applicable__pr-equinix_Equinix-run_press-release__us-en_AMER_the-opening-of-OS3_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_the-opening-of-OS3_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure+not-applicable_Website)（Nasdaq：EQIX）は、世界中のあらゆる場所を、最も短いパスで、無限につなげます。同社のデジタルインフラストラクチャ、データセンター拠点、そして相互接続されたエコシステムは、私たちの仕事や生活、そして地球をより良くするイノベーションを可能にします。エクイニクスは経済、国、組織、コミュニティをつなぎ、シームレスなデジタル体験と最先端のAIを、迅速かつ効率的に、そしてあらゆる場所で提供します。

Groqについて

Groqは、AIに求められるスピードとコストを実現した推論インフラストラクチャ事業を展開しています。2016年に設立されたGroq社は、LPUとGroqCloudを開発し、コンピューティングをより高速かつ手頃な価格で実現しています。現在、Groq社は世界中の200万以上の開発者やチームから信頼を得て、米国におけるAIスタックの中核を担う企業です。

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to, risks to our business and operating results related to the current inflationary environment; foreign currency exchange rate fluctuations; stock price fluctuations; increased costs to procure power and the general volatility in the global energy market; the challenges of building, and operating, IBX and xScale data centers, including related to sourcing suitable power and land, and any supply chain constraints or increased costs of supplies; the challenges of developing, deploying and delivering Equinix products and solutions; unanticipated costs or difficulties relating to the integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant revenues from customers in recently built out or acquired data centers; failure to complete any financing arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; the loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT; risks related to regulatory inquiries or litigation and other risks described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see recent and upcoming Equinix quarterly and annual reports filed with the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any obligation to update the forward-looking information contained in this press release.