「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初！ “冬限定”コク深く濃厚な冬のよそおいで登場 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」 11月下旬より順次発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味でご好評をいただいている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」より、冬限定の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」を、2025年11月下旬より順次発売します。









本商品は、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初となる冬限定のアイスです。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」最大の特長である爽やかさを生かしながら、乳脂肪分と無脂乳固形分を高めることで濃厚感をアップさせました。また、アイスと外側のソースの一体感を高め、冬にぴったりのまったりとした濃いめの味わいをお楽しみいただけます。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズはアイスならではの濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザートです。デザートとしての満足感は十分にありながら、ヨーグルトならではの程よい酸味を生かしており、満足感とさっぱり感をお楽しみいただけます。ヨーグルトベースアイスは、当社独自のLB81乳酸菌※１で発酵させることで、後味のすっきり感を実現しています。さらに低温でフリージングすることで、なめらかな食感を実現しました。発売以降、シリーズ累計出荷数は約１億本※２を突破し、多くの方にご好評をいただいています。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 ブルガリア菌 2038 株とサーモフィラス菌 1131 株を組み合わせた乳酸菌

※2 2025 年 8 月時点