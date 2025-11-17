11月29日“いい肉の日”に肉運試し！！ここ滋賀で「近江牛ガチャ」開催！
11月29日“いい肉の日”に肉運試し！！ 最大2万円相当の“近江牛”が当たる！ここ滋賀で「近江牛ガチャ」開催！挑戦権は29人限定のため、予備抽選会を実施します
【日時】2025年11月29日（土） 12：00～予備抽選開始、12：15～本抽選開始
【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京・日本橋）
滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京・日本橋）では、11月29日の「いい肉の日」にちなみ、滋賀県が誇る高級和牛「近江牛」のＰＲとして、「近江牛」の豪華景品が当たる「近江牛ガチャ」を開催します。
この催しでは、1回1,000円でガチャを回すと、最大2万円相当の近江牛ステーキが3名様に当たるチャンスがあります。そのほかにも、すき焼き肉や細切れ肉、ここ滋賀2階レストランのお食事券などが景品となっており、ハズレ無しで近江牛の魅力を存分に味わえる充実のラインナップを取りそろえました。
近江牛ガチャに挑戦できる人数は29人限定となっており、12：00からは予備抽選を行います。昨年の予備抽選には100人を超す行列ができるほどで、ここ滋賀の人気企画となっています。
日本三大和牛の上質な味わいと“運試し”のワクワク感を楽しめるこの日限りの特別企画です。ぜひ、この機会に「ここ滋賀」にお立ち寄りください！
【昨年の「いい肉の日」近江ガチャの様子】
「近江牛ガチャ」 実施概要
【日時】2025年11月29日（土）
12：00～ 予備抽選開始
12：15～ 本抽選開始
※予備抽選では、お並びいただいた方から順にくじ引きで抽選を行い、本抽選に参加できる29名様を決定します。
※予備抽選は29名様が当選された時点で終了します。お並びいただいている途中で終了となる場合がありますので、ご了承ください。
【場所】「ここ滋賀」（東京都中央区日本橋2-7-1）
店舗前の特設「近江牛ガチャ」テント前
【料金】予備抽選 無料（29名が当選するまで抽選）
本抽選 1回1,000円（予備抽選で当選した29名のみ）
※お支払いは現金のみとなります。
＜近江牛ガチャ 景品（予定）＞
A賞3本：近江牛 サーロインステーキ（20,000円相当）※後日発送
B賞3本：近江牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用（10,000円相当）※後日発送
C賞3本：ここ滋賀2階レストラン
「近江牛もりしま 寛閑観ここ滋賀」5,000円お食事券
D賞20本：近江牛 精肉小間切れ150g
※商品の入荷状況等により内容が変更になる場合があります。
※ガチャ景品イメージ
レストラン特別企画「いい肉の日キャンペーン」実施概要
ここ滋賀2階レストラン「近江牛もりしま 寛閑観ここ滋賀」では、11月29日『いい肉の日』を記念して、日頃のお客様への感謝の気持ちを込めた「いい肉の日キャンペーン」を開催いたします。
〇近江牛ステーキセット サーロイン 100g
通常価格 7,300円(税込)のところ、
11月29日限定で5,290円(税込)の
特別価格でご提供！！
提供時間：11:30～ なくなり次第終了
提供数 ：先着10食限定
※オーダー順でご提供をさせていただきます。
参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について
「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。
公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/
X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info