硝酸アンモニウム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月14に「硝酸アンモニウム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。硝酸アンモニウムに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
硝酸アンモニウム市場の概要
硝酸アンモニウム 市場に関する弊社の調査レポートによると、硝酸アンモニウム 市場規模は 2035 年に約 244 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 硝酸アンモニウム 市場規模は約 162 億米ドルとなっています。硝酸アンモニウム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、硝酸アンモニウム市場シェアの拡大は、世界的な鉱業とインフラ開発の拡大によるもので、鉱業における爆薬使用量の大幅な増加に伴い、爆薬グレードの硝酸アンモニウムの需要が必然的に高まっています。
国際エネルギー機関（IEA）は、今後数年間で重要鉱物を含む貴重品の世界的な需要が急増し、銅、リチウム、鉄鉱石がこれらを30%も内包すると報告しており、これが硝酸アンモニウムベースの製品の生産率を押し上げています。
硝酸アンモニウムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ammonium-nitrate-market/83648
硝酸アンモニウムの市場調査では、世界的な農業集約化の進展と、政府支援による窒素施肥プログラムの促進により、市場シェアが拡大する見通しも明らかになっています。世界中の農家は、特に穀類において、栄養価が高く、植物の成長を促進し、収量を向上させることから、硝酸アンモニウムをベースとした肥料を使用しています。食料需要は人口増加に正比例するため、硝酸アンモニウムは農業に不可欠な存在であり、市場の成長を牽引しています。
しかし、今後数年間は厳しい規制により市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334568&id=bodyimage1】
硝酸アンモニウム市場セグメンテーションの傾向分析
硝酸アンモニウム 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、硝酸アンモニウム の市場調査は、グレード別、アプリケーション別、エンドユーザー別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
硝酸アンモニウム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-83648
グレード別に見ると、硝酸アンモニウム市場は、農業用グレード、工業用グレード、火薬グレードに分割されています。これらのうち、農業用は予測期間中に市場を支配し、41.2%の市場シェアを占めると推定されています。
これは、農業における土壌のほとんどの側面に対応する硝酸アンモニウムベースの肥料の利用増加に起因しています。国際肥料協会（IFASTAT）が発表したデータによると、硝酸アンモニウムは窒素源含有量が約35%と高いため、主要な栄養源として機能していることは明らかです。
硝酸アンモニウムの地域市場の見通し
硝酸アンモニウム市場の概要
