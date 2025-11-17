インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」( https://www.qoo10.jp/ )を運営するeBay Japan合同会社(本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン)は、Qoo10のインナービューティー新TV-CM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇を、2025年11月17日(月)より全国で放映開始いたします。





Qoo10新TVCM「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇





昨今、内側から健康的で美しい姿を目指す「インナービューティー」への関心が高まる中で、Qoo10でも「体の内側から美しく」をテーマにしたインナービューティーの特集ページを8月からスタートしました。毎週木曜日と金曜日には特集ページ内で紹介されている商品の48時間限定タイムセールを開催しています。インナービューティーをテーマにした本TV-CMには、2025年よりQoo10イメージキャラクターに就任をした清原果耶さんが、引き続き登場いたします。





本CMでは、清原果耶さんが等身大のQoo10ユーザーとして登場し、お風呂上がりに髪を乾かしながらQoo10でショッピングを楽しむ様子や、手軽さが特長のスティック状の美容ゼリーを食べるシーンが描かれます。

その後、カーテンを開けて気持ちを切り替え、晴れやかな笑顔でお出かけする様子へと続きます。特に、部屋のシーンから一転、カーテンを開けた瞬間に外に出かけるシーンへと表情が切り替わる場面は、清原さんならではの表現力に注目です。





また、撮影後のインタビューでは、“キラキラを感じる瞬間”や“秋を感じた出来事”に加え、清原さんの内面から溢れる美しさの秘訣についても語っていただきました。









【「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇TV-CMストーリー】

お風呂あがりにリラックスしながらQoo10のインナービューティー特集で買い物を楽しむ清原さん。「私だけのキレイ。それは、内側からあふれる、私の強さ。輝き。」のナレーションと共に、ドライヤーをかける美しい横顔と、みずみずしい肌、つややかな髪が映し出されます。

その後、日頃の習慣としてインナービューティーのためにスティック状の美容ゼリーを食べることで、前向きな気持ちに。そのまま部屋のカーテンを開け、自信に満ち溢れた表情で振り向くシーンでCMは最高潮へ。部屋の内から外へ彼女が輝くシーンが完全に切り替わります。

清原さんは、友達との待ち合わせへ向かい、内面から溢れ出るキラキラの笑顔を浮かべながら楽しそうに歩く様子でCMが締めくくられます。









【TV-CM動画撮影エピソード】

撮影は室内と屋外のシーンで、2日間に渡り行われました。室内のシーンではリラックスできる衣装に身をまとった清原さんが「おはようございます」と現場入りし、撮影がスタートしました。カーテンを開き、シーンが切り替わると完璧な表情管理を魅せ、スタッフからも感嘆の声があがりました。屋外のシーンは、川沿いのロケーションで行われ、室内のシーンに続き、一発OKを出す場面もあり、撮影はスムーズに進行しました。また待ち時間には、川の写真を撮ったり、観光ボートに手を振ったりするなど、茶目っ気たっぷりの可愛らしい一面も見受けられました。

撮影終了後には、清原さんへ花束のプレゼントが。「ありがとうございます！」と内側からキラキラ溢れる笑顔で、和やかなムードのまま撮影は終了しました。





清原果耶さん

【清原果耶さん、撮影後インタビュー(一部抜粋)】

Q. 撮影をしていて印象に残っているパートはありますか？

A. 朝一番のカットは、カーテンを開けるシーンからでした。久しぶりに今日早起きをして、眠たいなと思っていた体が、ここで朝日を浴びて突き動かされたなって思いました。あとは部屋の中の装飾が素敵で見どころだと思いました。





Q. CMで友人とお出かけするシーンがありましたが、

清原さんがご友人とお出かけしたい・してみたい場所はありますか？

A.ダイビングとかしてみたかったですが、今年の夏は度胸が足りなくて挑戦できませんでした。海が好きなので、海の中の景色を見たいなと思ったのがきっかけでしたが、来年の夏は挑戦したいなと思います。





Q. インナービューティーのために何かしていることはありますか？

A.心が健やかであることが一番大事だと常々思っています。体にいいものを摂取することもそうですけど、私の場合は、お掃除が趣味なので、時間があったらいろんなところを磨くと、心が晴れやかになります。昨日は玄関を磨きました。いつもきれいでいたいなと思いますけど、撮影入っているとできないときもあるので、今できるうちに目につく部分は全部しちゃおうと思い、掃除しました。





Q. 今年もあと2か月！やり残したことや年内にやりたいことはありますか？

A.モンステラをお家で育てているんですけど、育ちすぎてしまったので、鉢をかえて土の入れ替えとかしたいです。今年中に(笑)忙しくて多少見ていられない時間があっても、わんさか生えてくれるので、たくましいなって思ってその姿に元気をもらったりします。





Q. 最近秋を感じたのは、どんな時ですか？

A.普段よく行く和食屋さんがあるんですけど、季節でメニューが変わる様なお店で。サンマがいっぱい出てきたので、「わ！秋だ！」ってうれしくなりました(笑)。あとは、今朝お家を出た時にすごく涼しくて、移り変わりの季節なんだなと肌身で感じました。季節の変わり目は体調崩しやすかったりするので、元気を心がけようと思いました。





Q. 自分がピカピカ・キラキラしていると感じる瞬間やどんな時にこの擬音を思い浮かべますか？

A. 確実においしいご飯を食べた時ですね。心が潤うなというのを食事で感じるタイプなので、季節の食べ物やその時頑張るためのモチベーションにつながる食べ物を摂取できるとパワーがみなぎります。





【TV-CM概要】

《TV-CM》

タイトル ：Qoo10 「内側ピカピカ、らしさキラキラ。」篇(15秒/30秒)

放映開始 ：2025年11月17日(月)～

放映エリア：全国

出演者 ：清原果耶





《YouTube》

Qoo10公式YouTubeチャンネルではCM動画を先行公開します。

CM動画公開先30秒＆メイキング＆インタビュー： https://youtu.be/tcYrlPoBjiY

公開日時：2025年11月17日(月)～





《上記以外の放映媒体》

Web広告、CM特設サイト、公式YouTubeチャンネル、電車内サイネージ広告、列車内での中吊り広告









【出演者プロフィール】

清原果耶(きよはら かや)

大阪府出身。2015年ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来た」で俳優デビュー。

2021年度前期、連続テレビ小説「おかえりモネ」にヒロインとして出演。映画「護られなかった者たちへ」で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。舞台「ジャンヌダルク」で読売演劇大賞杉村春子賞を受賞。近年では、映画「青春18×2 君へと続く道」「碁盤斬り」、「片思い世界」、2024年10月期ABCテレビ「マイダイアリー」、2025年7月期TBS火曜ドラマ「初恋DOGs」に出演。

待機作として、Netflixシリーズ「イクサガミ」が11月13日から配信開始。





【「インナービューティー特集」について】

Qoo10は、体の内側から美しくをテーマにしたインナービューティーの特集ページを今年の8月にオープンしました。健康飲料や美容サプリ、ダイエット食品など6つのジャンルの商品を販売。毎週木曜日に商品を更新し、日本や韓国の最新トレンド商品を紹介しています。毎週木・金曜日には48時間限定のタイムセールも開催し、特に人気ブランドや新商品をお得な価格でご提供しています。

URL： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=353423





インナービューティー特集





■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL： http://www.qoo10.jp/





eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10(キューテン)」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー(売り手)は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー(買い手)は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。









※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター(受付：平日 9:30-17:30、土・日・祝日休み)

TEL：050-5840-9100