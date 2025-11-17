株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、「白バターのご褒美ポテトチップス」(希望小売価格：151円(税込))を2025年11月24日に発売いたします。





「白バターのご褒美ポテトチップス」は深いコクとくちどけが特徴の「カルピス(株)特撰バター」をシーズニングに使用しました。「カルピス(株)特撰バター」は白い色味、軽い口当たりとクリーミーな味わいが特徴です。日々のご褒美として上品で芳醇な風味が口いっぱいに香るポテトチップスをお楽しみください。





【立体画像】白バターのご褒美ポテトチップス









●白バターのご褒美ポテトチップス

カルピス(株)特撰バターを使用したシーズニングで味付けをしたポテトチップス。ひとくち食べた時の軽い口当たりと後から香る上品なバター感をぜひ体感ください。









【商品概要】

商品名 ：白バターのご褒美ポテトチップス

容量 ：47g

販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格：151円(税込)









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/