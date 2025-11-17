大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、当社が展開している指定医薬部外品ドロップ「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」にて、大人から子どもまで幅広い層に人気のある「ちいかわ」とのコラボ企画として、オリジナル企画品を12月4日（木）より順次、数量限定にて発売いたします。昨年も大変ご好評をいただいたVICKSと「ちいかわ」とのコラボレーション企画として、ヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）に、のどの不快感などが気になるこれからの季節に持ち運びにも便利なちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」が付いた【オリジナル企画品】を数量限定で発売します（全6種）。また発売を記念して、抽選でちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」6種コンプリートセットが当たる【X（旧Twitter）フォロー＆リポスト キャンペーン】を本日11月17日（月）より実施いたします。

◇「ちいかわ」とは

「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏がX（旧Twitter）に投稿している漫画作品。ちいかわたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を描いた物語。大人から子どもまで幅広い人気を博し、フォロワーは436万人を突破している（2025年11月10日時点）。日本キャラクター大賞2022・2024・2025グランプリ受賞。

◇「VICKS × ちいかわ コラボキャンペーン」概要

【X（旧Twitter）フォロー＆リポスト キャンペーン】

Xのフォロー＆リポストで、抽選で100名様にちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」6種コンプリートセットが当たります！

・応募期間：2025年11月17日（月）11時00分～2025年12月9日（火）23時59分・応募方法：Xにて@vicks_taishoをフォローの上、該当の投稿をリポストしてください。

【ヴイックス メディケイテッド ドロップ オリジナル企画品】

数量限定でヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）にちいかわコラボケース「ポケットヴイックス」が付いたオリジナル企画品を発売いたします。※商品のフレーバーと景品（キャラクター・表情）の組み合わせはランダムとなります。

・対象商品：ヴイックス メディケイテッド ドロップ レモン・巨峰・オレンジ・発売店舗：イオン、ウエルシア薬局、ツルハグループ※１、マツキヨココカラ※２（一部店舗を除く）※1ツルハグループ：ツルハドラッグ、くすりの福太郎、ドラッグストアウェルネス、ウォンツ、くすりのレデイ、杏林堂薬局、B＆Dドラッグストア、ドラッグイレブン※2 マツキヨココカラカンパニー：マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ・発売日：2025年12月4日（木）より順次発売予定※地域や店舗によって発売日が異なりますので、ご注意ください。※12月4日（木）の発売日に該当店舗へ開店前にお並びいただいても、商品配送の都合上商品が店舗へ到着していない可能性がございますので予めご了承ください。※イオン・ツルハグループの一部店舗では、商品配送の都合上、12月5日（金）から順次発売予定となります。※商品は無くなり次第終了となります。※商品のお取り扱い店舗についてはお答えしかねますので、予めご了承ください。※お取り扱いの無い店舗もございますので、予めご了承ください。※上記店舗以外でも一部取扱いがございます。※発売店舗に協力して数量を限定した企画品を準備しております。

◇ 製品概要

◇ヴイックス メディケイテッド ドロップ ブランドサイト https://brand.taisho.co.jp/vicks/◇ 製品に関するお問い合わせ お客様119番室 TEL：03-3985-1800

https://newscast.jp/attachments/WnuXzmCTCgRuQbheqltp.pdf