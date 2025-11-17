株式会社デバイスタイルマーケティング(東京都新宿区)は、deviceSTYLE(デバイスタイル)冷凍庫の新ラインアップとしてノンフロン直冷式アップライトフリーザー『DF-U60D-S』を2025年12月1日(月)に発売いたします。





『DF-U60D-S』 https://refrigerator.devicestyle.co.jp/df_u60d_s.html





DF-U60D-S





DF-U60D-Sは冷凍食品の需要の高まりによる家庭での冷凍スペースのニーズの増加に対応するために開発された、2021年省エネ基準を100％達成した省エネ性能に優れたノンフロン冷凍庫です。コンプレッサは高効率低騒音タイプを搭載し、3段ワイヤーフィン&チューブ直冷式蒸発器による、パワフル冷凍。あんしんの4スター性能です。





DF-U60D-S（ななめ）





DF-U60D-S（ななめ上）





幅474mm、奥行500mm、高さ840mmとコンパクトなので都市部の住宅状況にも好適。リビングに置いても静けさを妨げない静音24/25dB(A)運転。場所を選ばず自在に設置可能です。アップライト(前開き)型で引き出し式の大容量の透明フリーケースを採用しており、たっぷり収納した食材をひと目で確認することができます。





ドア開





除霜熱による冷凍焼けを抑制し、食材のおいしさをそのまま保つ直冷式。食材の長期保存にも適しています。





収納イメージ





透明フリーケース





■DF-U60D-S主な特長

・高効率低騒音コンプレッサ

市場で実績のある高効率低騒音コンプレッサを採用。3段ワイヤーフィン&チューブ直冷式蒸発器と合わせて、パワフルな冷凍を実現しています。

・4スター性能

透明フリーケースを周りから包みパワフルに冷凍。長期保存に最適です。

・省エネモデル

2021年省エネ基準達成率100％

・静音運転

静音24/25dBA運転。リビングキッチンに置いても、静けさを妨げません。

*JIS C 9607規定の騒音試験による冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時

・冷凍焼けを抑える直冷式

除霜熱による冷凍焼けを抑制する直冷式を採用。保存する食材のおいしさをそのままキープします。

・温度調節機能

周囲温度や庫内に入れている食材の量やお好みに応じて、庫内の温度を調節できます。

・コンパクト設計

置き場所を選ばず、自在に置ける幅474mmのスリムボディ。狭い空間でもスムーズに開閉できます。

・大容量透明フリーケース

まとめ買いした多くの食材を見やすい3段の透明フリーケースにすっきり収納。









■DF-U60D-S製品仕様

種類 ：ノンフロン冷凍庫

型名 ：DF-U60B-S(シルバー)

定格内容積 ：60L〈45L*〉*実際に食品を収納できるスペースの目安です。

(JIS C 9801 3：2015に準拠)

外形寸法 ：幅474mm × 奥行き500mm × 高さ840mm

本体質量 ：26kg

電源コード長 ：1.8m

定格消費電力 ：59/62W

定格電圧 ：AC100V

定格周波数 ：50/60Hz

冷却方式 ：コンプレッサ式

冷媒 ：R600a(イソブタン)

冷媒封入量 ：40g

断熱発泡ガス ：シクロペンタン

年間消費電力量：146/146kWh/年

(JIS C 9801 3：2015に準拠)

使用環境温度 ：5～38℃

音圧レベル ：24/25dB(A)

(JIS C 9607周囲温度20℃安定時)

霜取方法 ：手動開始・手動終了

JANコード ：4589803691388









■付属品

・透明フリーケース(大×2・小×1)

・霜取り用へら

・円形ゴムパッド×4

・取扱説明書(保証書つき)





＜据え付け場所について＞

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ設置をお願いいたします。

・直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ

・ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく

・湿気がないところ

・丈夫で水平な床面に置く

・放熱スペースをあける

・積み重ねたり、棚の上などに置かない