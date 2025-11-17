株式会社やまやコミュニケーションズ(本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下 やまや)は、今年も冬季限定で酒粕を使用した「極旨(こくうま)もつ鍋」を、2025年11月17日(月)から2026年2月28日(土)までの期間、一部店舗を除く『博多もつ鍋やまや』各店にて提供いたします。また、冬が旬の「真フグ」や「広島県産の牡蠣」を使用した一品料理や、糸島みるくアイス×あまおう苺を使用した大人のデザートカクテルも新たにご用意いたしました。





極旨もつ鍋(イメージ)





【開発背景】

「極旨もつ鍋」は、寒い季節におけるお客さまのニーズにお応えする形で始まりました。冬の訪れに求められるのは、温かさ、濃厚さ、贅沢感といった、心身を温めるとともに特別感を感じさせる食体験です。その中で、“やまやらしさ”を全面に押し出した冬季限定メニューとして、食材にこだわり抜いた「極旨もつ鍋」を毎年提供しています。

また、冬の海鮮として「真フグ」や「広島県産の牡蠣」を使用した一品料理に加え、自社製「やまや蒸留所」のお酒を使用した「大人のクリームサワー」などの新しいドリンクメニューも取り揃えました。これにより、冬の外食に求められる温かさと少し贅沢な体験を同時に提供し、より多くのお客さまに喜ばれるメニュー作りを目指しました。ぜひ、この冬ならではの贅沢なひと時を『博多もつ鍋やまや』でお楽しみください。









【冬季限定メニュー概要】

■もつ鍋

・極旨もつ鍋





極旨もつ鍋(イメージ2)





こく味噌ベースのスープに、福岡県の老舗蔵元「喜多屋」の純米吟醸酒で作られた酒粕を使用しています。通常の酒粕よりも芳醇で深みのあるコクが味噌と調和し、もつの旨みと野菜の味わいを最大限に引き立てています。寒くなるこれからの季節にぴったりの、体の芯まで温まるもつ鍋です。





※2人前よりご注文を承ります。

※酒粕を使用しているためアルコール分を含みます。お子さまやアレルギー体質の方はご注意ください。





■一品料理

・真フグのから揚げ





真フグのから揚げ(イメージ)





繊細な白身の甘さと軽やかな衣が絶妙な美味しさで、真フグならではの上品な味わいをお楽しみいただけます。





・広島県産カキフライ





広島県産カキフライ(イメージ)





サクッとした衣と、ジューシーな牡蠣の旨みが広がる贅沢な一品です。





■ドリンク

・大人のクリームサワー(あまおう)





大人のクリームサワー(あまおう)(イメージ)





糸島みるくアイスとあまおうの甘酸っぱさを組み合わせた大人のクリームサワーです。









【提供期間】

2025年11月17日(月)～2026年2月28日(土)

※無くなり次第終了。ディナータイムのみの提供となります。









【販売店舗】

一部店舗を除く「博多もつ鍋やまや」各店

※各店舗情報はHPをご確認ください。

https://restaurant-yamaya.com/restaurant/search/









【博多もつ鍋やまや】

もつ鍋はもちろん、名物 ごまさば、博多ひとくち餃子、博多名物 酢もつなどの郷土料理や、やまやの辛子明太子を使用しただし巻き明太玉子焼き、博多とんこつ炊き餃子、もつ焼き鉄板といったやまやならではの九州の味が楽しめます。

ランチタイムは定食をご注文いただくと、やまやの辛子明太子・からし高菜・ごはん・うまだしがおかわり自由。やまや自慢の辛子明太子をお好きなだけお召しあがりいただけます。

※店舗により提供メニューが異なります。





▼「博多もつ鍋やまや」ブランドサイトはこちら

https://restaurant-yamaya.com/brand/motsu/









【会社概要】

社名 ： 株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長： 山本 正秀

本社所在地 ： 〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容 ： 辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

HP ： https://www.yamaya.com/