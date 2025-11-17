「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、永遠のライバル「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の 2 人が主人公となって、知られざる日常の 1 ページが描かれたオリジナルストーリーを楽しめる『NARUTO-ナルト-』×ドラマチック謎解きゲーム最新作特別任務第 26 弾『イチャイチャタクティクス捜索』編を 2025 年 12 月 20 日（土）～2026 年 6 月 28 日（日）の期間限定で開催いたします。今回の特別任務では、永遠のライバルである「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の 2 人を主人公に、彼らの知られざる日常の 1 ページを描いたオリジナルストーリーをもとに、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の広大なエリアを舞台にした謎解きゲームをお楽しみいただけます。そしてこの度、本特別任務の開催を記念して、オリジナルコラボグッズの販売が決定いたしました！緑の和装に帽子やネクタイがアクセントとなった、オシャレな衣装をまとうカカシとガイの描き下ろしデザインを使用した限定アイテムを、イベント開始日の 12 月 20 日（土）より販売いたします。今しか手に入らない特別なコラボグッズの数々を、ぜひこの機会に手に入れよう！

■「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 第 26 弾「イチャイチャタクティクス捜索」編 概要

開催期間：2025年12月20日（土）～2026 年6 月28日（日）場所：「ニジゲンノモリ」内、「NARUTO＆BORUTO 忍里」内容：木ノ葉の里の“永遠のライバル”である、「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」が主人公となり、２人の青春の 1 ぺページを垣間見ることができるオリジナルストーリーと謎解きゲームをお楽しみいただけます。任務達成の特典では、「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルキーホルダー2 種類（カカシ／ガイ）からランダムで 1つをプレゼント料金：セットチケット（ライトチケット＋特別任務）大人／4,800 円～、小人／3,100 円～単品チケット／1,500 円※料金は全て税込み※単品チケットは、大人・小人に関わらず一律同料金となりますHP：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

