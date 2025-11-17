【株式会社地域新聞社】当社独立委員会による共同協調行為等認定基準の制定に関するお知らせ
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年11月10日付け「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）に関する共同協調行為の認定に向けた検討開始及び独立委員会に対する諮問に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、2025年８月31日時点の株主名簿に記載された一部の株主（以下「本特定株主ら」といいます。当該株主名簿上の本特定株主らの株券等保有割合の合計は20%を超えております。）の間において、当社が2022年10月24日開催の取締役会においてその導入を決議し、同年11月24日開催の当社第38期定時株主総会においてご承認いただいた「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本買収防衛策」といいます。）に定める「当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為」（いわゆる共同協調行為）に該当する行為が行われている疑いがあることから、2025年11月10日開催の当社取締役会において、（1）本特定株主らによる共同協調行為の存否に関する判断に向けた検討手続を開始することを決議するとともに、（2）本買収防衛策に関して設置された独立委員会に対して、本特定株主らによる共同協調行為が行われていると認定することの是非について諮問する旨を決議いたしました。
共同協調行為の認定は、客観的基準に基づき慎重かつ合理的に行われるべきところ、独立委員会より、この認定のための客観的基準として、別紙「共同協調行為等認定基準」を制定した旨の連絡を受けましたので、ここにお知らせいたします。
今後、共同協調行為がなされた否かを判断する際には、当社取締役会は、別紙「共同協調行為等認定基準」に基づいてなされた独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、合理的に判断いたします。
また、当社は、本買収防衛策に基づく対抗措置を発動する場合、「非適格者」による権利行使は認められない旨の差別的行使条件等及び非適格者以外の株主が所有する新株予約権については当社普通株式を対価として取得する一方、非適格者が所有する新株予約権については一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項等が付された新株予約権を株主の皆様に割り当てることとなりますが、かかる「非適格者」に含まれる「関連者」（本買収防衛策に定義する「特定大量保有者」等を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者）の認定にあたっても、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、合理的に判断するものとしますが、別紙「共同協調行為等認定基準」はこの勧告に際しても適用されることになります。
本件に関する事実関係、独立委員会による検討状況及び当社の今後の対応につきましては、透明性を確保する観点から、当社IRサイト（https://ir.chiikinews.co.jp/）において随時開示を行ってまいります。
（別紙）
共同協調行為等認定基準
※ 本基準は、当社が 2022年11 月 24 日開催の第38期定時株主総会で承認を得て導入した「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）において、「買付等」の認定の前提となる「当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かを判定するための基準として用いるものであるが、「非適格者」に含まれる「関連者」の認定に際して、本買収防衛策に定義する「特定大量保有者」等を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者と協調して行動する者に当たるか否かを判定するための基準としても用いることとする。
