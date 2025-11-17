¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤Ç¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅ´¿Í¡É ¼¼Éú ¹¼£¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¡ª
¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤Ç¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅ´¿Í¡É¡¡¼¼Éú ¹¼£¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¡ª³°¤ÇÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ÖBEYBLADE GOOUT PROJECT¡×¡ÖGEAR SPORTS DAY 2025¡× £²£°£²£µÇ¯£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡ËÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ 4¶¥µ»¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡×¡¡¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¡×¡¡¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡×¡¡¡Ö¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡×¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ»³¾´É×/½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è)¤Ï¡¢¸½ÂåÈÇ¥Ùー¥´¥Þ¡ØBEYBLADE X¡Ê¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡ÖGEAR SPORTS¡Ê¥®¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡×¡Ê¢¨£±¡Ë¤ò³Ú¤·¤à¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGEAR SPORTS DAY¡Ê¥®¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¡Ë£²£°£²£µ¡×¤ò¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂå¡¹ÌÚ¸ø±àBE STAGE¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬ÉÔÍ×¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤Ç½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±à¤ä¥¹¥±ー¥È¥Ñー¥¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÂß½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³°¤ÇÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤òÁý¤ä¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBEYBLADE GOOUT PROJECT¡Ê¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É ¥´ー¥¢¥¦¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖGEAR SPORTS DAY £²£°£²£µ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡Ê¢¨£²¡Ë¤Î£´¤Ä¤Î¡ÖÂÎ¸³¥Öー¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖGEAR SPORTS¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¥Öー¥¹Æâ¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¢¨£³¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃêÁª¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö·è¾¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅ´¿Í¡É¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¼¼Éú¹¼£¤µ¤ó¤È¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿·GEAR SPORTS LEGEND¡×¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢²óÅ¾¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¥Ï¥ó¥ÞーÅê¤²¤ÇÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿¼¼Éú¤µ¤ó¤Ë¡¢¥³¥Þ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆÄ©¤àÇòÇ®¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÑµÒ¤ò¤âÌ¥Î»¤·¡¢GEAR SPORTS¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GEAR SPORTS DAY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖÂÎ¸³¥Öー¥¹¡×¤È¡Ö·è¾¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
①¡ÖÂÎ¸³¥Öー¥¹¡×¡§¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î£´¤ÄÂÎ¸³¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¡ÖGEAR SPORTS¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î£³¶¥µ»¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÀÅÀ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
②¡Ö·è¾¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡§ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»²²Ã¼Ô¡Ê·×£³Ì¾¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¡Ê·×£³Ì¾¡Ë¤¬ ¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅ´¿Í¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¼¼Éú¹¼£¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¥Ð¥È¥ë¤Ë¤è¤ê¡Ö¿·GEAR SPORTS LEGEND¡×¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§
£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§
£±£²»þ～£±£µ»þ£³£°Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§
Âå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE¡ÎÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-1-1 Âå¡¹ÌÚ¸ø±à(¿ÀÆî°ìÃúÌÜÃÏ¶è)Æâ¡Ï
¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
£±. ³Æ¼ï¡ÖGEAR SPORTS¡× ÂÎ¸³¥Öー¥¹¡Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
£². ³Æ¼ï¡ÖGEAR SPORTS¡× SHOW CASE
£³. ¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤Ë¤è¤ë¼¼Éú¹¼£¤µ¤ó¤È¤Î·è¾¡¥Ö¥í¥Ã¥¯
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§
ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ
ÆÃÅµ¡§
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅ´¿Í¡¦¼¼Éú¹¼£¡¡¾¡ÍøÇ§Äê¾Ú¡×¡Ê¾Þ¾õ¡Ë
»²²Ã»ñ³Ê¡§
£¶ºÐ°Ê¾å
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡§
beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/event/gearsportsday2025.html
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼èºà¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¸ø¼°SNSÅù¤¬¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNSÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢¤³¤ì¤é¤Î»£±ÆµÚ¤Ó¸ø³«¤Ë´Ø¤·¤ÆÅö¼Ò½êÄê¤ÎÊýË¡¤Ç¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´Æ±È¼¤¤¤¿¤À¤¤½¤Î¾ì¤Ç¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´Æ±È¼¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ö¾ÓÁü¡¦¸Ä¿Í¾ðÊóÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾µÂú½ñ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´µÆþ¡¦¤´½ðÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤òÅöÆü¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎÅ·¸õÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼¼Éú ¹¼£¡Ê¤à¤í¤Õ¤· ¤³¤¦¤¸¡Ë¡¡Profile
£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÃË»Ò¥Ï¥ó¥ÞーÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢£²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î£²£°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡££²£°£°£·Ç¯¤Ë¤Ï¸½ÌòÃæ¤ËÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡££²£°£±£´Ç¯¤è¤êÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ ¡¡Åìµþ£²£°£²£°Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÂç²ñ±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£
£²£°£²£°Ç¯¤«¤é¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ²Ê³ØÂç³ØÉû³ØÄ¹¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ã´Åö¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤È¡¡À¤³¦¤Î¡ÖÁ±¤Ì¤Íè¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³ØµòÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBEYBLADE GOOUT PROJECT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖBEYBLADE GOOUT PROJECT¡×¤Ï¡¢¸ø±à¤ä¥¹¥±ー¥È¥Ñー¥¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤Ø¤Î¡ØBEYBLADE X¡Ù¤ÎÂß½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³°¤ÇÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤òÁý¤ä¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¤«¤é»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×Åù¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤È¥Þ¥Êー¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNEXT GENERATIONS¡×¤Ë»²²è¤·¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØBEYBLADE X¡Ù¤ÎÂß½Ð¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åÁ´¹ñ¤Î¸ø±à¤ä¥¹¥±ー¥È¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBEYBLADE GOOUT PROJECT¡×¸ø¼°HP¡§
beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/news/news250905_2.html
¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¸ø¼°HP:
fds.or.jp/
¡Ê¢¨£±¡Ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ»¶ñ¤ä¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡ÖGEAR SPORTS¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£²¡Ë
¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ýー¥Ä
¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡§£²ËÜ¤Î¥íー¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÄ·¤Ö¤Ê¤ï¤È¤Ó¡££³¿Í°Ê¾å¤Ç¹Ô¤¦¤¬¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿£²¿Í¤Î²ó¤·¼ê¤¬¡¢±¦¼ê¤Î¥íー¥×¤Èº¸¼ê¤Î¥íー¥×¤òÈ¾¼þ¤º¤é¤»¤ÆÆâÂ¦¤Ë²ó¤¹Ãæ¤ò¡¢Ä·¤Ó¼ê¤¬¿§¡¹¤Êµ»¤ò¸ò¤¨¤ÆÄ·¤Ö¥¹¥Ýー¥Ä
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡§Á°¸å¤Ë¼ÖÎØ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÈÄ¤Ë¾è¤Ã¤Æµ»¡Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ä¹â¤µ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ýー¥Ä
¡Ê¢¨£³¡Ë
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹»²²Ã¼Ô¤âÃêÁª¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁ¾µ´á¶ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ùー¥´¥Þ¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÂÐÀï´á¶ñ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Æ²þÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀìÍÑ¤ÎÈ¯¼ÍÁõÃÖ¡Ö¥é¥ó¥Á¥ãー¡×¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²ó¤»¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¡Ö²þÂ¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥È¥ëÀìÍÑ¥³¥Þ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂè£±À¤Âå¡ØÇúÅ¾¥·¥åー¥È ¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¡Ê£±£¹£¹£¹Ç¯～¡Ë¡¢Âè£²À¤Âå¡Ø¥á¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È ¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¡Ê£²£°£°£¸Ç¯～¡Ë¡¢Âè£³À¤Âå¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¥Ðー¥¹¥È¡Ù¡Ê£²£°£±£µÇ¯～¡Ë¡¢Âè£´À¤Âå¡ØBEYBLADE X¡Ù¡Ê£²£°£²£³Ç¯～¡Ë¤Î£´¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦£¸£°°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÎß·×£µ.£¶²¯¸Ä°Ê¾å¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¹·î»þÅÀ¡Ë¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¡¢³Æ¥·¥êー¥º¶¦¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³ÆÃÏ°è¤Ç¥Öー¥à¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¡ØBEYBLADE X¡Ù¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ê¥³¥Þ¡Ë¤Î¼´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥®¥ä¡É¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¡È¥ìー¥ë¡É¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶²ÃÂ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·¥®¥ß¥Ã¥¯¡ÖX¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¡Ë¥À¥Ã¥·¥å¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ÎòÂåºÇÂ®¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Ýー¥ÄÀ¤òÁý¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÑµÒ¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ëGEAR SPORTS¡Ê¥®¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØBEYBLADE X¡Ù¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§beyblade.takaratomy.co.jp/
Ãøºî¸¢É½µ: ©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO¡¡© £Ô£Ï£Í£Ù