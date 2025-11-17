米国競馬界の名物記者 Jay Privman 氏、SPAIA, Inc. 戦略顧問に就任 ～ケンタッキーダービーを取材してきた第一人者が、日本発 AI 競馬プラットフォームに参画～
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）の米国子会社である SPAIA, Inc. は、2025年10月1日付で、米国競馬会で著名な競馬ジャーナリストである Jay Privman（ジェイ・プリヴマン）氏が戦略顧問に就任いたしましたので、お知らせいたします。
本リリースは、就任後の体制整備が完了したことを受け、2025年11月17日に正式に発表するものです。
米国競馬界を代表する競馬ジャーナリスト Jay Privman 氏が、SPAIA, Inc. に参画することとなりました。
Privman 氏は、Daily Racing Form や The New York Times をはじめとする米国大手メディアで数十年にわたり競馬記事を執筆し、ケンタッキーダービー、三冠競走、ブリーダーズカップといった世界最大級の競馬イベントを最前線で取材してきた人物です。その深い知見と実績から、「米国競馬を語る上で欠かせない記者」として業界関係者から絶大な信頼を得ています。
さらに、ESPN や NBC などの放送活動でも受賞歴を誇る Privman 氏は、アメリカ国内のみならず、世界中の競馬ファンや関係者から広く知られる存在です。
今回の参画は、日本発の AI 競馬サービスを展開する SPAIA, Inc. にとって、グローバル市場へと飛躍する歴史的な転換点となります。
■ Privman 氏の参画により期待される主な展開
1. 世界主要競馬市場への進出
Privman 氏のネットワークを通じ、米国競馬メディアや関係団体とのパートナーシップを強化。
これまで日本中心だった AI 競馬データ事業を、北米・欧州といった主要競馬市場へと拡大します。
2. 「 AI × ジャーナリズム 」による新たな競馬体験
Privman 氏の取材経験・解説力と、SPAIA の AI データ解析技術を融合。
従来の「予想」や「データ提供」にとどまらず、データに裏付けられた国際的な競馬記事や映像コンテンツを発信していきます。
3. グローバルブランドとしての信頼性向上
世界的ジャーナリストの参画により、SPAIA ブランドの信頼性と知名度が飛躍的に向上。
「競馬に関しては SPAIA が世界の基準」というポジション確立を目指します。
4. 投資・提携の拡大
著名人の参画は、投資家に対して安心感と将来性を印象づける要素となり、
今後の資金調達や海外競馬団体・放送局との戦略的提携を促進します。
5. 新規ビジネスモデルの創出
AI とメディアを掛け合わせた新たな収益モデルを開発。
・多言語対応の国際競馬予想サービス
・競馬メディアサイトの共同運営
・海外放送局向けの競馬データ提供
・投資家・ブックメーカー向けレポート発信 などを構想しています。
■ Jay Privman 氏よりコメント
"The vision of SPAIA, via StableGenius, appeals to me in that they want to grow the game, helping seasoned players be more informed with high-level data, and reaching out to newcomers with smart, entry-level concepts. Racing is extremely popular in Japan, where SPAIA first launched its racing platform, and anything that can similarly help grow the sport in the United States excites me."
（日本語訳）
「 StableGenius を通じた SPAIA のビジョンに共感します。彼らは上級者に対しては高度なデータを提供し、初心者に対してはスマートで分かりやすい概念を届けることで、競馬そのものを発展させようとしている点が魅力的です。SPAIA は競馬が非常に人気のある日本で最初にプラットフォームを立ち上げましたが、同様にアメリカでこのスポーツを盛り上げようとする取り組みにはワクワクします。」
