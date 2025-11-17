アーティストの新規ファン獲得および交流の活性化を目指し、アーティスト支援の実証実験として、１２月２７日に２．５次元シンガーを起用したライブイベントを実施！

