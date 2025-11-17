全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、 上質な大人の趣味を体験する新番組「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」を放送いたします。初回の11月20日（木）夕方6時30分～は、「#1：グランピング」をお届けします。

1．「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」概要

番組MCの大橋大記がLDH所属の豪華ゲストと共に、人生を豊かにする「シャイニングなひととき」を過ごす上質なドキュメント・バラエティです。 成熟した大人にこそ必要な「心を満たす週末ライフ」 をテーマに、旬のスポットや話題のアクティビティ、知る人ぞ知る趣味の世界など、大人の知的好奇心をくすぐる体験をお届けします。アウトドアなどの「動の趣味」から、コーヒーやワインを嗜む「静の趣味」まで、様々な角度から上質な遊びを提案。単なる情報にとどまらず、体験を通じて生まれる心の豊かさと発見を映し出す、雑誌「Safari」とも連動した新しいライフスタイル番組です。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shining-time/

2．放送時間・番組内容

11月20日（木）夕方6時30分～7時00分 #1「グランピング」

初回のゲストは、GENERATIONSの小森隼さん。MCの大橋大記と共に、富士山を望む山梨県・忍野でグランピングを体験。まずは『道の駅 富士吉田』でBBQ用の野菜や調味料などを購入し、『グランドーム富士忍野』へ。「甲州牛」や「富士桜ポーク」といったブランド肉でBBQを楽しみます。さらにコーヒーマイスターの資格を持つ小森さんが「富士山の名水」で淹れたコーヒーとともに焚き火を囲み、贅沢なひとときを振り返ります。■出演：大橋大記、小森隼（GENERATIONS）

3．出演者プロフィール

■大橋大記（おおはし だいき）

1971年6月18日生まれ。大阪府出身。15歳から26歳までビジュアル系のボーカル、学生時代は不登校気味。26歳から29歳までサラリーマン生活を開始。その後起業し、現在は創業20年を超える空調会社と不動産会社の2社の社長業を継続しながら「空気社長」としてタレント・俳優・MCとして活動中。

■小森隼（こもり はやと）

2012年11月、GENERATIONS パフォーマーとしてメジャーデビュー。2023年8月にはEXILE TRIBEの新音楽ユニット・EXILE B HAPPYのメンバーとしても活動を開始。30歳を迎えた2025年6月には1st エッセイ『「大丈夫」を君に届けたい』を発売。アーティストだけでなく、ラジオパーソナリティー・タレント・プロデューサーなどマルチに活動を行っている。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。