未来を撮る熱意を胸に！JALカード会員限定 セントレア航空機撮影会・航空教室

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）は、2025年10月18日（土）に中部国際空港（セントレア）にて、JALカード会員限定の特別イベント「航空機撮影会＆航空教室」を開催いたしました。

本イベントはJALカード会員40名限定で実施し、日本を代表する航空写真家・伊藤久巳氏の指導のもと、空港の立入制限エリアでの航空機撮影体験をはじめ、運航乗務員の講話や整備士による機体の解説など、飛行機好きの皆さまにとって特別な一日となるよう、充実した内容でお届けしました。





イベントに込めた想いや今後の展望などについて、本イベント担当者である会員マーケティング部 橋本が語ります。



















＜本イベント概要＞

本イベントでは、JALカード会員40名限定で実施し、中部国際空港の普段は立ち入ることができないエリアで、航空機の迫力ある姿を間近に撮影できる貴重な機会をご用意。内容は、日本を代表する航空写真家・伊藤久巳氏による撮影講座、運航乗務員のリアルな仕事紹介、整備士による詳細な機体説明、さらに複数エリアでの撮影会など、航空ファンや写真愛好家の方々にもご満足いただけるような内容盛りだくさんのプログラムを実施しました。





また、安心・安全に配慮しながら、参加者の皆さまは空港関係者以外の立入制限エリアに入り、間近で飛行機の観察と撮影を心ゆくまでお楽しみいただきました。











＜イベントに込めた想い＞

本イベントは、JALカード会員の皆さまに普段は味わえないような体験や学びの場をお届けしたいという想いから、企画し実現したものです。





立入制限エリアでの撮影やプロ講師によるレクチャー、現役の運航乗務員や整備士との交流を通じて、航空機への理解や好奇心を深めていただければと考え、参加者の皆さまの知的好奇心を刺激し、飛行機や空港の魅力をより身近に感じていただけるイベントを目指しました。





＜本イベント参加者の皆さまからの声（一部抜粋）＞

ここで、参加者の皆さまから頂戴したお声の一部を紹介させていただきます。





・「空港の立入制限エリアで間近に飛行機を撮影できるという贅沢な機会で、感動が止まりませんでした。スタッフの皆さんの細やかな気配りも嬉しかったです。」

・「普段聞けないパイロットや整備士の話を聞きながら、技術的な撮影ポイントも教わり、本当に充実した1日でした。」

・「飛行機の形や動きをじっくり観察でき、撮影した写真は家族や友人への最高のお土産になりました。」

・「撮影時間が十分に確保されており、色んな角度から撮影できて嬉しかったです。また参加したいです！」





本イベントを通じて、ご参加いただいた方々に充実したひとときをお届けでき、ご好評いただけたことは、大変ありがたく、そして嬉しく感じています。

＜今後について＞

JALカードでは今後も、さまざまな趣味や関心をお持ちの方々をはじめ、JALカード会員の皆さまにお楽しみいただける多彩で特別なイベントを企画し続けてまいります。

引き続き、JALカードのイベント情報にどうぞご期待ください。