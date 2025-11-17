～ ¤Ó¤ï¸Ð¥¯¥ëー¥º2025Winter ～ 12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅß´ü¥·ー¥º¥ó¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉÍÂçÄÅ¡¢¼ÒÄ¹¡§¶âß· °ìÆÁ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Åß´ü¥À¥¤¥ä¤Ë¤Æ±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡Åß´ü¥·ー¥º¥óÃæ¤Ï¡¢ÂçÄÅ¹ÁÈ¯Ãå¤ÎÄê´üÊØ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿Æü¤Ï¹âÂ®Á¥¤Ë¤è¤ë¡ÖÆî¸ÐÍ·Í÷¥Üー¥È¡×¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö¥ß¥·¥¬¥ó¥¯¥ëー¥º¡×¤ò±¿¹Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ó¤ï¸ÐËÌÉô¤Îº£ÄÅ¹Á¤ÈÄ¹ÉÍ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¡ÖÃÝÀ¸Åç¥¯¥ëー¥º¡×¤Ï¡¢1Æü2ÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡Åß¤Î¤Ó¤ï¸Ð¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥ê¥«¥â¥á¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤äÀã²½¾Ñ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î»³¡¹¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÁ¥Î¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã2025Ç¯ÅÙÅß´ü¥·ー¥º¥ó¡¡±¿¹Ò³µÍ×¡ä
´ü ´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂçÄÅ¹ÁÈ¯Ãå
¡ÚÆî¸ÐÍ·Í÷¥Üー¥È¡Û
´ü´ÖÃæ¤ÎÊ¿Æü¤Ë±¿¹Ò ¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò½ü¤¯
¡ÚÂçÄÅ¹ÁÈ¯¡Û1ÊØ¡Ê60Ê¬¥³ー¥¹¡Ë11:00È¯2ÊØ¡Ê60Ê¬¥³ー¥¹¡Ë14:00È¯¡Ú¾èÁ¥ÎÁ¡ÛÂç¿Í¡§2,200±ß¾®³ØÀ¸¡§1,100±ß¢¨ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¾èÁ¥ÎÁÌµÎÁ
Åß´ü¸ÂÄê¤Î¤ª¼ê·Ú¥¯¥ëー¥º¤ÇÅß¤Î¤Ó¤ï¸Ð¤òËþµÊ¡ª
¹âÂ®Á¥¡Ö¥é¥ó¥·¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Èæ±Ã»³¤ä¤ª¤´¤È²¹Àô¡¢ÈüÇÊ¸ÐÂç¶¶¤Ê¤ÉÆî¸Ð¤ÎÌ¾½ê¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤«¤éÈôÍè¤¹¤ëÅß¤ÎÅÏ¤êÄ»¡¢¥æ¥ê¥«¥â¥á¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á¥Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥ëー¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤¤´Ñ¸÷°ÆÆâ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ó¤ï¸Ð´Ñ¸÷¤ò¼ê·Ú¤Ë¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åß´ü¸ÂÄêÈÎÇä¡ª¡ÖÆî¸ÐÍ·Í÷¥Üー¥È¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸æÁ¥°õ
ÂçÄÅ¹Á¡¢º£ÄÅ¹Á¡¢Ä¹ÉÍ¹Á¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î³Æ¹Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æÁ¥°õ¤Ë²Ã¤¨¡ÖÆî¸ÐÍ·Í÷¥Üー¥È¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸æÁ¥°õ¤òÅß´ü¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÁ¥¤«¤é¸«¤¨¤ëÀã²½¾Ñ¤·¤¿»³¡¹¤ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥æ¥ê¥«¥â¥á¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Åß¤Î¤Ó¤ï¸Ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë£±Ëç¤Ç¤¹¡ª
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1Ëç500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»ÅÍÍ¡§H150㎜¡ßW100㎜¡Ê°õºþ·¿¡ËÈÎÇä¾ì½ê¡§ÂçÄÅ¹Á¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ýÈÎÇä»þ´Ö¡§10:00～ºÇ½ªÊØ½Ð¹Á¤Þ¤Ç¡¦Æî¸ÐÍ·Í÷¥Üー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸æÁ¥°õ¤Ï¡¢ÂçÄÅ¹ÁÈ¯Ãå¤ÎÄê´ü¥¯¥ëー¥ºÊØ¡ÊÆî¸ÐÍ·Í÷¥Üー¥È¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥·¥¬¥ó¥¯¥ëー¥º¡Ë¤Ë¤´¾èÁ¥¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸æÁ¥°õ¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¸æÁ¥°õ¤Ï¡¢Äê´ü¥¯¥ëー¥º±¿¹ÒÆü¤Ë¤Î¤ßÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ç¹Ò¤ä±¿µÙ»þ¤Ë¤ÏÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¹Ò¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÈÎÇä»þ´Ö¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦½ÐÆþ¹Á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¤¬º®¤ß¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¸æÁ¥°õ¤ÎÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¸æÁ¥°õ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¸æÁ¥°õ¤Ï°õºþ·¿¤Ç¤¹¡£ÆüÉÕ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¹ØÆþÅÀ¿ô¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ3Ëç¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¦Âè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¤ä¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÅ¾Çä¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¤ª¼è¤ê´ó¤»¤äÍ¹Á÷Åù¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸æÁ¥°õ¤á¤°¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸æÁ¥°õ¤Ï¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¸æ¼ë°õ¡×¤ÎÁ¥¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤ä³¤ÍÎÇîÊª´Û¤¬ÆÈ¼«¤Î°õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æÁ¥°õ¤ò½¸¤á¤ëÁ¥Î¹¤¬¡Ö¸æÁ¥°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2021Ç¯4·î¤ËÆüËÜÎ¹µÒÁ¥¶¨²ñ¤Î¸øÇ§»ö¶È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤ÎÁ¥Î¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー ¾®ÎÓ´õ¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡Ö¸æÁ¥°õ¤á¤°¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸æÁ¥°õ¤ÎÈ¯¹Ô¥µ¥Ýー¥È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¸æÁ¥°õ¤òÅ½¤ë¸ø¼°Á¥°õÄ¢¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¸¤á¤¿¸æÁ¥°õ¤Î¼Ò¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¾Î¹æÀ©ÅÙ¡Ö¸æÁ¥°õ¥Þ¥¹¥¿ー¡×À©ÅÙ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸æÁ¥°õ¤á¤°¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://gosen-in.jp/
¡Ú¥ß¥·¥¬¥ó¥¯¥ëー¥º¡Û
´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½Ë±¿¹Ò¡¢¤ª¤è¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡ËËèÆü±¿¹Ò¢¨¥ß¥·¥¬¥ó¥¯¥ëー¥º¤Ï¥Ó¥¢¥ó¥«¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¤ÎÁ¥Çõ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥ß¥·¥¬¥ó¤¬Äê´üÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¡¢µÒÁ¥¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ë¤Æ±¿¹Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÚÂçÄÅ¹ÁÈ¯¡Û1ÊØ¡Ê60Ê¬¥³ー¥¹¡Ë9:40È¯¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ß2ÊØ¡Ê90Ê¬¥³ー¥¹¡Ë11:00È¯3ÊØ¡Ê90Ê¬¥³ー¥¹¡Ë13:00È¯4ÊØ¡Ê60Ê¬¥³ー¥¹¡Ë15:00È¯¡Ú¾èÁ¥ÎÁ¡Û1ÊØ¡§Âç¿Í¡§2,600±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§1,300±ß2ÊØ¡¦3ÊØ¡§Âç¿Í¡§3,200±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§1,600±ß4ÊØ¡§Âç¿Í¡§2,600±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§1,300±ß¢¨ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¾èÁ¥ÎÁÌµÎÁ
ÀÖ¤¤¥Ñ¥É¥ë¤¬ÌÜ°õ¡ª¤Ó¤ï¸Ð¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¯¥ëー¥ºÁ¥
¤Ó¤ï¸Ð¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç·¿´Ñ¸÷Á¥¡Ö³°ÎØÁ¥¥ß¥·¥¬¥ó¡×¤Ï1982Ç¯¤Î½¢¹Ò°ÊÍè¡¢±ä¤Ù900Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Ï¡¢¤Ó¤ï¸ÐÆîÉô¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤äÈæ±Ã»³¡¦ºäËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÎÁÍý¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤¹¡£Î¹µÒÄê°÷:787Ì¾¡¢Á´Ä¹:59.0m¡¢Éý:11.7m¡¢Áí¥È¥ó¿ô:1,045. 61¥È¥ó¡¢¿Ê¿åÇ¯·î:1982Ç¯4·î¡¡https://www.biwakokisen.co.jp/ship/michigan/
º£ÄÅ¹Á¡¦Ä¹ÉÍ¹Á¹ÁÈ¯Ãå
¡ÚÃÝÀ¸Åç¥¯¥ëー¥º¡Û
¡ãº£ÄÅ¹ÒÏ©¡ä¡¡º£ÄÅ¹ÁÈ¯Ãå¡¡´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½Ë¤Î¤ß±¿¹Ò1ÊØ¡¡10:45È¯¡¡2ÊØ¡¡13:10È¯¡Ú¾èÁ¥ÎÁ¡ÛÂç¿Í¡§3,200±ß¾®³ØÀ¸¡§1,600±ß¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï1Æü5ÊØ¡¢ËèÆü±¿¹Ò¡Ê9:30È¯¡¢10:45È¯¡¢12:00È¯¡¢13:10È¯¡¢14:20È¯¡Ë ¢¨ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¾èÁ¥ÎÁÌµÎÁ¡ãÄ¹ÉÍ¹ÒÏ©¡ä¡¡Ä¹ÉÍ¹ÁÈ¯Ãå¡¡´ü´ÖÃæ¤ÎËèÆü±¿¹Ò1ÊØ¡¡10:15È¯¡¡2ÊØ¡¡13:05È¯¡Ú¾èÁ¥ÎÁ¡ÛÂç¿Í¡§3,600±ß¾®³ØÀ¸¡§1,800±ß¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï1Æü4ÊØ¡¢ËèÆü±¿¹Ò¡Ê8:50È¯¡¢10:15È¯¡¢11:40È¯¡¢13:05È¯¡Ë ¢¨ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¾èÁ¥ÎÁÌµÎÁ
ÍºÂç¤ÊËÌ¸Ð¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÝÀ¸Åç¤Ø¡ª
¸Å¤¯¤è¤ê¿ÀÍÍ¤¬À³¤àÅç¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤ëÅç¡¢ÃÝÀ¸Åç¡£Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë·úÃÛÊª¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºä¾ë¶Ë³Ú¶¶¤Î°ä¹½¤È±¾¤ï¤ì¤ëÊõ¸·»û¤Î¹ñÊõ¡ÖÅâÌç¡×¤ä¡¢´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¤ï¤é¤±¤¬Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ì¤Ð¡¢´ê¤¤»ö¤¬À®½¢¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔµ×É×¿ÜËã¿À¼Ò¤Î¡ÖÎ¶¿ÀÇÒ½ê¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
ご予約・お問い合わせ
ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥㈱ Í½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL 077-524-5000¡Ê9:00-17:00¡Ëº£ÄÅ¹Á¡¡TEL 0740-22-1747¡Ê9:00-16:30¡ËÄ¹ÉÍ¹Á¡¡TEL 0749-62-3390¡Ê9:00-16:30¡ËWEBÍ½Ìó https://www.biwakokisen.co.jp/reservation/
ÂçÄÅ¹Á¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡§ µþºå¡¦¤Ó¤ï¸ÐÉÍÂçÄÅ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬¡¢£Ê£ÒÂçÄÅ±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹Ìó5Ê¬¡ÊÉÍÂçÄÅ¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¡Ëº£ÄÅ¹Á¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡§ £Ê£Ò¸ÐÀ¾Àþ¡Ö¶á¹¾º£ÄÅ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬Ä¹ÉÍ¹Á¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡§ £Ê£ÒËÌÎ¦Àþ¡ÖÄ¹ÉÍ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
