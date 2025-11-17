通巻３００号特別記念号！カーグッズマガジン２０２６年１月号発売！特集は『世紀の傑作選』

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年１月号

２０２５年１１月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252601/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252601/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年11月17日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年1月号』を発売いたします。今号は通巻３００号特別記念号！特集は『世紀の傑作選』

おかげさまを持ちまして、本号をもって通巻300号に到達！

創刊は１９９９年の20世紀末

世紀を超え、平成から令和へと年号をまたぎ

そして四半世紀を通じてずっとカー用品を見続けてきた本誌が

この節目にお届けするのが「世紀の傑作選」

創刊当時から続く伝統のロングセラー品にあらためて迫るのと共に

近年になって頭角を現す注目の新星もピックアップ

常にカー用品の“今”を報じ続けてきた専門誌による

お墨付きのブランド名鑑をここで目撃！

さらに、いよいよ待ったなしの冬準備も掛け込み編として季節特集

近年その存在感を高めている令和のセーフティデバイス

レーダー探知器の今も特別レポートでどうぞ!!

巻頭の記念特集では、創刊時より今に続く伝統のロングセラー品をピックアップ。現代までのヒットにつながる、その来し方をプレイバック。

創刊以来、四半世紀が過ぎるなか、ここ最近にて注目度が増している新興リコメンド品もレビュー。期待の新星としてその顔ぶれもチェック！

記念特集の巻末では、カー用品業界における各界の“生き字引”に直撃インタビュー。「カーグッズの20-21世紀」を、トップ視点で振り返る。

セーフティデバイスとして存在感を高めるレーダー探知器は、現代カーグッズを象徴する存在でもある。令和七年、現行最新機種を一気にレビュー。

日本全国、いよいよ冬に突入！ 待ったなしのこの状況で、掛け込みで用意すべき、携行マストの冬グッズを総ざらい。販売店の今もレポート！

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/







2025年11月17日

株式会社三栄