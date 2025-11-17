韓国No.1のマイクロバイオーム専門企業「Genome & Company（ジノムアンドカンパニー）」の独自技術から誕生したスキンケアブランド「UIQ（ユイク）」が、今年夏に代官山 蔦屋書店で開催し大盛況だった「RIIZE × UIQポップアップストア」への多くのリクエストにお応えし、再びミニポップアップを設置いたします。今回のミニポップアップは、2025年11月24日（月）～12月14日（日）までの期間限定で開催決定。会場では、韓国でも話題を集める「UIQ」の人気商品に加え、新商品「タグミーバイオームハンドクリーム」をいち早くお試しいただけます。ハンドクリームの“試香”や“テクスチャーテスト”も可能で、UIQの専属モデルである**RIIZEメンバー（SHOTARO、EUNSEOK、SUNGCHAN、WONBIN、SOHEE、ANTON、）**がプロモーションを行う話題の新作を実際に体感できる貴重な機会です。肌フローラに着目したマイクロバイオームスキンケアの魅力を、ぜひ実際に手に取って感じてみてください。

＜ミニポップアップ 概要 ＞

開催期間：11月24日（月）～12月14日（日）営業時間：平日・土日・祝日 09：00～22：00 （代官山 蔦屋書店 営業時間に準ずる）開催場所：代官山 蔦屋書店 2号館1F

＜タグミーバイオームハンドクリーム紹介＞

商品名：タグミーバイオームハンドクリーム価格/容量：各1,650円（税込み）/ 30mL企画セット価格：7,150円（税込み）/ 6本入りフレグランス：全6種類（Back Hug Powdery / Memories Floral / Woody Dawn / Another Fruity / Cotton Breeze / Midnight Herbal）「手肌のバリア強化」と「香水のような余韻」を両立し、保湿を超えた弾力・トーンケアを叶える処方です。 日常の気分やシーンに合わせて選べる、上品で個性豊かな香りが魅力。 使うたびに、手肌も心も満たされる特別なハンドケア体験をお届けします。肌の温度で自然にとろけるようになじみ、軽やかなのにしっかりとうるおう使用感が特長。 一年を通して快適に使える処方で、保湿だけでなく、美白※・シワケアまで叶えるマルチケアハンドクリームです。 （※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）さらに、普段から乾燥やシワが気になる肘や首などにもお使いいただけます。 薄くてデリケートな部位にもやさしくなじみ、深いうるおいとともに、ほのかに広がる香りが心まで癒します。 まるで固形香水のように上品で洗練された香りを楽しめる、特別なハンドケアアイテムです。

＜フレグランス紹介＞

Memories Floral No. 39 （SONGYONGDOLI）ふとした瞬間に記憶を呼び起こす、やわらかで上品なフローラルの香り。

Another Fruity No. 01 （TONYANGDEOK）太陽の光をたっぷり浴びた果実のような、さわやかなフルーティの香り。

Midnight Herbal No. 00 （MEONGRYONGIE）静かな夜をあたたかく包み込む、穏やかなハーブの香り。

Woody Dawn No. 23（URAKBAM ）深い森を通り抜けたように心に残るウッディの香り。

Back Hug Powdery No. 45 （RIZUKO）包み込むようにやさしく残る、ふんわりとしたパウダリーの香り。

Cotton Breeze No. 52（DDOLBYEONG）ふんわりと風に揺れるコットンのような、ナチュラルで心地よいコットンの香り。

■日本総代理店株式会社アイケイ（代表取締役社長 中島靖隆／HP https://www.ai-kei.co.jp/ik）は、UIQをオフライン店舗へ導入しています。本社 :〒453-0809 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル5階東京支社 :〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階■ Qoo10 UIQ公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/uiq-japan ■ 楽天 UIQ公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/uiq-japan/ ■ Amazon UIQ公式ページhttps://www.amazon.co.jp/stores/UIQ/page/ED4FD39D-83D9-4C75-BAA3-0D659BF070DA■ UIQ公式ページ（韓国語）https://theuiq.com/ ■ UIQ公式INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/uiq_jp/ ■ UIQ公式X（旧Twitter）https://twitter.com/UIQOFFICIAL_JP