背脂にんにく約1.5倍に増量した「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」＆家系ラーメンへの新たな挑戦となる新商品「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」の２品が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、千葉県松戸市にある「中華蕎麦 とみ田」が監修し、2024年度販売総食数約1,900万食を誇る人気商品「デカ豚ラーメン」をさらにパワーアップさせた「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」を、11月19日（水）から全国のセブン‐イレブンで順次発売します。また、「家系ラーメン」への新たな挑戦となる新商品「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」を同日に新たに発売します。

「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増極太麺ワシワシ」は、やみつきになる味わいの「背脂にんにく」を現行品の約1.5倍に増量し、規格外のボリュームとジャンキーな味わいを実現しました。「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」は、麺・スープともにこだわり、本格的な家系ラーメンを提供することを目指し、商品開発しました。

背脂にんにく1.5倍に増量！背徳感満載の濃厚＆極太麺ラーメン

■中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増極太麺ワシワシ

価格：680円（税込734.40円）

発売日：11月19日（水）～順次

販売エリア：全国

背脂にんにく増量

豚ラーメンの味のポイントにもなる背油にんにく。ラードで油脂感を、たまり醤油で醤油感をアップさせた特製仕様に。現行品の約1.5倍に増量することで、より濃厚なにんにくと背脂を味わえます。

麺

ワシワシとした食感で粘りがあり、食べ応えのある極太麺。全粒粉入りの小麦粉を使用し、噛むほどに小麦の風味が広がるもちもちとした食感の極太麺に仕上げました。

スープ

豚骨出汁をベースに、豚脂の芳醇な旨みと醤油のパンチが効いた「かえし」をブレンド。これにより、極太麺にも負けない濃厚豚骨醤油スープに仕上げました。

「中華蕎麦 とみ田」店主との新しい挑戦「家系ラーメン」

■中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン

価格：630円（税込680.40円）

発売日：11月19日（水）～順次

販売エリア：全国

麺

麺には、3種類の国産小麦粉を配合。家系ラーメンの特長である「逆切り麺（厚みのある中太麺）」を使用し、豚骨醤油スープにほどよく絡む麺に仕上げました。小麦の風味豊かなコシのある麺と、スープの一体感を堪能できる、本格的な仕上がりです。

かえし

家系ラーメンの肝となる「かえし」には、濃口醤油をベースに厳選した4種類の醤油を絶妙にブレンド。これにより、本格的な家系ラーメンの特長である力強い醤油の「キレ」と奥深い「コク」を感じられる仕立てとなっています。

スープ

出汁には豚ガラと鶏ガラを配合。凝縮された豚の旨みによる力強い豚骨感が特長でありながら、鶏ガラにはコラーゲンを豊富に含む「鶏もみじ」を加えることで、濃厚ながらも後味はすっきりと上品な旨みを実現。飽きのこない、奥深いコクを楽しめる本格的なスープです。

上質な空間と味が楽しめる「中華蕎麦 とみ田」

「食を通して世界中のお客様にかけがえのないひと時を提供すること」を目指し、心を込めて誠心誠意、渾身の逸品を作り続ける「中華蕎麦 とみ田」。「中華蕎麦 とみ田」で提供されるメニューは、代表の富田氏が、より良い一杯を追求し真摯に細部までこだわり抜き丁寧に生み出された逸品です。こだわり抜いて磨き上げた超濃厚豚骨魚介スープは20時間以上じっくり煮込んだ凝縮スープで、濃厚なのにあっさりとした上品な味わい。自家製極太麺は、厳選した上質な国産小麦のみを使用し、特等粉クラスなど数種類をブレンド。小麦の甘みと粘りのある唯一無二の麺が楽しめます。

これまで数々の受賞歴があり、16店舗（2025年9月末にはタイ、ベトナムを含み20店舗予定）を展開する現在も、松戸本店では富田氏自らが厨房に立ち、一杯一杯こだわりと想いを込めて調理しています。

担当者コメント

2024年度カップ麺販売No.1という人気商品「デカ豚ラーメン」を、背脂にんにくを約1.5倍に増量し、「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」として、さらにパワーアップ。「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」は、店主・富田氏がお持ちの豚骨に対する知見を最大限に活かし、お客様よりご要望の高い「家系ラーメン」への新たな挑戦となる新商品です。

これから徐々に気温が低下し、肌寒い季節になります。忙しい毎日の中でも、手軽にレンジで温めるだけで、名店の濃厚な味とボリュームを味わうことができる本商品で、心身ともに温まり、満たされていただけたら嬉しいです。

