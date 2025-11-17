ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10SのファイナルファンタジーXIV エディション「SC-GNW10S-FF」を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」に、株式会社スクウェア・エニックスの人気オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」（以下FFXIV）との公式コラボレーションモデル、「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション」を追加し2025年12月中旬より発売します。

本製品は主にパナソニック公式通販サイト「Panasonic Store Plus」にて取り扱い、2026年12月末までの販売を予定しています（※1）。

4つのスピーカーによる迫力のサラウンドと人間工学に基づいた快適な装着感、直感的な操作性で、圧倒的な没入感（※2）と低遅延ワイヤレス接続を両立し、多くのゲーマーから高い評価を得ているゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」。本製品は「SC-GNW10S」の高い基本性能はそのままに、FFXIVとの公式コラボレーションによって、さらに特別な体験を提供します。本体にはFFXIVの象徴的なジョブアイコンをあしらい、送信器はメテオの壮大感をイメージしたデザインに仕上げました。パッケージにも最新拡張パッケージ「黄金のレガシー」のビジュアルや冒険の舞台となるワールドマップを採用し、細部までFFXIVの世界観を再現しています。また、本体LEDは各ロールのテーマカラー（タンク：青／ヒーラー：緑／DPS：赤）に切り替えが可能です。

起動音にはFFXIVの「プレリュード」をモチーフとしたオリジナルメロディを、サウンドモード切り替え時には「コンテンツファインダー突入確認音」を採用し、ゲームの臨場感を高めます。さらに、専用アプリもコラボ仕様となっており、アプリ内には動くモーグリが登場。テーマカラーも本体LED同様にロールごとに切り替えが可能。プレイヤーのこだわりを反映します。サウンドモードやイコライザー設定も「SC-GNW10S」と同じくカスタマイズ可能で、ユーザーごとの最適な音響体験を提供します。

パナソニックは本製品により、「FFXIV」のプレイヤーや音にこだわるゲーマーの方へ、ゲーム空間への新たな没入体験（※2）を提案していきます。

https://panasonic.jp/soundslayer/products/SC-GNW10S-FF/feature.html

【品名】ネックスピーカーシステム

【品番】SC-GNW10S-FF

【メーカー希望小売価格】オープン価格

【発売日】2025年12月中旬

＜主な特長＞

1. FFXIVのモチーフをスタイリッシュに落とし込んだコラボデザイン（本体／送信機／パッケージ）

2. 起動音、サウンドモード切り替え時のシステム音、専用アプリがそれぞれコラボ仕様に

3. 4chスピーカーによる立体的なサウンドと、2.4 GHz帯専用無線による低遅延ワイヤレス接続

※1 販売予定数を上回る場合、2026年12月末より早く販売を終了します。予めご了承ください。

※2 使用感には個人差があります。

【ファイナルファンタジーXIVとは】

『ファイナルファンタジーXIV』は広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。この世界には、あなた自身が主人公となり、世界を救う重厚なストーリー体験が待ち受けています。もちろん、謎に満ちた多数のダンジョン、白熱する多様なボスバトル、さらに、ひとりでのんびり釣りをしたり、仲間と一緒に冒険したりと、楽しみ方は無限大です。

RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。あなただけの冒険へ旅立ちましょう！

(C) SQUARE ENIX

・「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト

https://sqex.to/oRZf0

・「ファイナルファンタジーXIV」フリートライアル

https://sqex.to/0excD

※その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

・ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション 製品情報

https://panasonic.jp/soundslayer/products/SC-GNW10S-FF/feature.html

・ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション 購入サイト

https://panasonic.jp/soundslayer/products/SC-GNW10S-FF/shopping.sc-gnw10s-ff.html

