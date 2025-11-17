【大阪初の常設LGBTQ+センター「プライドセンター大阪」開設3年半で来館5,000人超に】パートナーシップ制度10年、企業・自治体との連携で「誰もが自分らしく輝ける社会」へ













センターご利用者からは、「安心して過ごすことができた」「本を通じて多様な視点に出会えた」「自分を受け入れられるようになった」などの声が寄せられ、子どもから70代の方まで幅広い層が訪れています。プライドセンター大阪は「居場所」を超えて、学び・支援・共感が循環するインクルーシブな社会教育の場として機能しています。■ 企業との協働が生む「社会的インパクト」本センターの運営は、9社の協賛企業の継続的な支援に支えられています。【協賛企業一覧（2025年10月時点）】ソニーグループ / TOPPANホールディングス株式会社 / 野村ホールディングス株式会社 / パナソニックグループ / キンドリルジャパン株式会社 / 積水ハウス株式会社 / 株式会社神戸製鋼所 / 西日本旅客鉄道株式会社 / 日本マクドナルドホールディングス株式会社企業の支援は資金面にとどまらず、イベント共催や研修、地域連携など多様な形で展開されています。また、企業の担当者がセンターの活動に関わることで、DE&I（多様性・公平性・包摂性）を「制度」や「遠い誰かの話」としてではなく「自分たちの会社のこれから」として考えるきっかけにもなっています。■「ありがとうランチタイムセミナー」で見えた“共創のかたち”11月13日（木）に配信しました「プライドセンター大阪 来館者5,000人ありがとうランチタイムセミナー」は、協賛企業の従業員やDE&I担当者などに視聴いただき、センターの最新データや来館者の声をもとに、「企業の支援がどのように社会的成果を生み出しているのか」を共有しました。【視聴者の声】「センターが多くの人にとって“心の安全基地”になっていることを実感した」「企業としての支援が、目に見える社会的成果につながっている」「自社のDE&I活動とセンター支援のつながりを改めて理解できた」支援する側から共に創る側へと意識が変化し、企業と市民がともに価値を生み出す“共創のかたち”が見え始めています。■ パートナーシップ制度10年、社会が企業・自治体に求める変化2015年に渋谷区と世田谷区で始まった「パートナーシップ制度」から今年の11月で10年。2025年現在、全国では530を超える自治体が制度を導入し、同性カップルへの理解は着実に広がっています。また、Z世代を中心に、「多様性を尊重する企業かどうか」が就職や購買の判断軸となるなど、社会の意識変化も見られる一方、職場での孤立や差別、カミングアウトへの不安など、LGBTQ+当事者が感じる生きづらさはいまだ根強く残っています。■ 今後の展望：社会の転換点を迎えて来年2026年には、最高裁で同性婚をめぐる初の最高裁判決が予定されています。「社会と多様な人々との在り方」をめぐり、制度の転換点を迎える今こそ、企業・自治体・地域が連携し、「法律の枠を超えて、多様な人々が尊重される社会」をどう実現するかが問われています。プライドセンター大阪は今後も、企業・自治体・地域の皆様とともに、「誰もが自分らしく生きられるインクルーシブな社会」を築いてまいります。＜来館記念イベント概要＞「プライドセンター大阪 まいどおおきに！5,000人来館記念イベント」日時：11月21日（金）17:00～18:30会場：プライドセンター大阪（大阪市北区天満２丁目１－６ 天満橋MSビル2F）参加費無料／予約不要／どなたでも参加いただけます内容：日頃の感謝をお伝えしながら、これまでの歩みを振り返るとともに、センターの未来について皆様と一緒に考えます。※取材をご希望のメディア様は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。◎プライドセンター大阪についてプライドセンター大阪は、2022年4月に大阪市北区に開設された大阪で初めての常設のLGBTQ+センターです。LGBTQ+センターとは、性的マイノリティやその周囲の人の居場所や相談先、性的マイノリティに関する情報発信などを行う拠点を指します。◎虹色ダイバーシティについて虹色ダイバーシティは、性のあり方による格差のない社会づくりをめざして、調査研究・社会教育・LGBTQ+センター運営を行っている認定NPO法人です。調査研究・社会教育・LGBTQ+センター運営を通じて、職場・学校・地域など、日常生活におけるLGBTQ+当事者や周囲の人々の生きづらさを解消し、SOGIによる格差のない社会の実現をめざして活動しています。◎LGBTQ+とはレズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシュアル（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）、クィア（Queer、非典型的な性のあり方すべてを指す）あるいはクエスチョニング（Questioning、特定のあり方に決めない、というあり方）の頭文字で、性的マイノリティの総称として使われている言葉です。◎SOGI（ソジ）とはSexual Orientation（好きになる相手の性別、性的指向）、Gender Identity（性別に関するアイデンティティ、性自認）の頭文字で、マイノリティ（少数者）かマジョリティ（多数者）を問わず、すべての人に関わりがあります。◎パートナーシップ制度とは同性カップル等が自治体にパートナー関係を宣誓し、公的な証明書を受け取る制度です。ただし法的な効力はないため相続などの権利は保障されず、制度内容は自治体によって異なります。※このリリースは虹色PRパートナーが配信しています。■虹色PRパートナーについて虹色PRパートナーは、認定NPO法人虹色ダイバーシティと株式会社プラップジャパンによる共同プロジェクトです。LGBTQ+等の性的マイノリティとその家族、アライの尊厳と権利を守り、誰ひとり取り残さない社会の実現のために、調査研究・講演・研修・コンサルティング・LGBTQ+センター運営などを行う虹色ダイバーシティと、広報・PRの支援・コンサルティング事業を通して社会・文化の発展に寄与するプラップジャパンの強みを生かし、様々な企業や団体の、LGBTQ+等の性的マイノリティに関する活動を支援しています。