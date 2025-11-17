19.25億米ドル市場を形成する革新素材：薄肉化・高精度化が牽引するPEM形燃料電池用バイポーラプレート技術の最前線
構造と材料技術の革新：高性能と製造高度化を両立
PEM形燃料電池用バイポーラプレートは、各セルを直列接続し電流を集電するとともに、ガス分配・冷却経路を担う中核構造部材である。金属（ステンレス、特殊合金）またはカーボン複合材が用いられ、高い導電性・機械強度・耐蝕性を実現する。近年は薄肉化、高精度加工、コーティング技術の進歩により、製品の高性能化と量産性が両立されつつある。モジュール化設計により、EV・定置型・モバイル用途など多様な形態へと柔軟に展開可能である点が、差別化のポイントである。
急成長市場に対応する部材：燃料電池産業との相互拡張力
LP Informationの調査レポート「世界PEM形燃料電池用バイポーラプレート市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594194/bipolar-plates-for-pem-fuel-cells）によると、2025～2031年のグローバル市場は年平均成長率22.1%（CAGR）、2031年には19.25億米ドル規模に達すると予測されている。この高成長見通しは、自動車（FCV）・定置型発電・家庭用コジェネレーションなど複数用途が市場を牽引する構造に起因する。燃料電池スタックの標準化と量産体制の整備に伴い、下流市場拡充と並行してバイポーラプレート需要が急伸する。この部材の採用が、水素・燃料電池社会の構築にどう影響するかは、市場構造の変化を読み解く重要な指標となる。
図. PEM形燃料電池用バイポーラプレート世界総市場規模
図. 世界のPEM形燃料電池用バイポーラプレート市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、PEM形燃料電池用バイポーラプレートの世界的な主要製造業者には、Dana、Schunk Group、Shanghai Zhizhen、Ballard、ElringKlinger、LEADTECH International、Dongguan Jiecheng Graphite Products、VinaTech （Ace Creation）、Shanghai Hongfeng、Nisshinboなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約43.0%の市場シェアを持っていた。
技術差と競争構造：素材・加工・品質で築く優位性
バイポーラプレート市場では、導電性・耐腐食性・耐圧性のバランスに加え、金型加工・コーティング技術・接合技術が競争優位性の鍵を握る。欧州・米国の大手エンジニアリング企業は高付加価値製品で市場をリードし、日本メーカーは高精度加工と品質管理体制で国内外の開発案件を獲得している。また、材料価格やサプライチェーン安定化、輸送コストなども事業採算に直結する要因であり、これらを踏まえた差別化戦略が不可欠である。さらに、燃料電池車や電力市場の地政学的・規制的変化も競争環境に影響を与える。
脱炭素社会の鍵を握る革新素材：政策誘導と事業展開における価値
今後、バイポーラプレートは脱炭素インフラの中核素材としての立場を強める。高度な薄肉化や軽量化が進むことで、車両の航続距離延長や定置用途における効率向上に寄与する。製造段階および使用時の環境負荷を低減するESG観点から、CO?排出削減に資する材料・製造プロセスへの転換が期待される。また、モジュール化・自動化・デジタル機器との連携により、スマートファクトリーへの適用も加速する見込みである。政策支援の対象となる可能性も高く、投資判断・導入判断を行う上で注目すべき素材である。
