【倉田美和】累計30万回再生突破の実力派シンガーソングライターが贈る新EP『ふわり』11/19配信 ー 少し懐かしくも新しいJ-Popをあなたにー
Apple Musicで累計30万回再生を突破したシンガーソングライター・倉田美和が、新EP『ふわり』を2025年11月19日（水）に配信リリース。
編曲・Dr.伊吹文裕、Gt.竹之内一彌、Key.井上薫、Ba.山本連が全曲に参加。国内トッププレイヤーによる確かなアンサンブルと、倉田の澄んだ歌声が響き合う、温度のあるモダンJ-POP作品がここに誕生した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334097&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334097&id=bodyimage2】
■EP『ふわり』作品紹介
EP『ふわり』は、“チルとポップ”、“ダークと透明感”といった相反する感情が共存する、多面的な魅力を持つ全4曲を収録。夜をそっと照らすような静かな曲もあれば、朝の空気のように軽やかな一曲もある――
聴く時間によって異なる表情を見せる、深みのある作品となっている。
バンドメンバーの確かな演奏と、少し懐かしさを感じるサウンドメイク。そして、倉田の“シンプルで透き通る歌声”が、現代のJ-POPシーンの中で静かに輝きを放つ。
-----
■ キャッチフレーズ
ふわり、たゆたうように
-----
■ 収録曲
1. ふわり
2. TA・I・YA
3. COCKTAIL GLASS
4. 継ぎ接ぎ
-----
■ 楽曲紹介：「COCKTAIL GLASS」
「COCKTAIL GLASS」は、ジャズ由来のコードワークとモダンR&Bのビートが融合した、約100BPMのミディアムテンポな“夜ポップ”ナンバー。
淡い情緒と繊細な日本語詞が溶け合うサウンドは、都会の夜に寄り添うロマンティックなムードを描き出す。
EP全曲に参加するバンドメンバーが織りなすグルーヴと音の温度感が、作品全体の世界観を支えている。
-----
■リリース概要
・ EPタイトル ふわり
・リードトラック名 COCKTAIL GLASS
・配信開始日 2025年11月19日（水）
・ジャンル J-Pop / R&B × シティポップ
・配信URL https://inpartmaint.lnk.to/mGp3ts
-----
■倉田美和 プロフィール/実績
広島を拠点に活動するシンガーソングライター。Apple Music累計再生数は30万回を突破し、人気曲「Trail Mix」は145,000回再生を記録。Spotifyでも累計50,000回を超えるなど、着実に支持を広げている。
広島クラブクアトロ、ブルーライブ広島などでの公演を経て、その透明感ある歌声と繊細な詞世界で注目を集めている。
・X （旧Twitter）: https://x.com/chanmidesu3030/
・Instagram: https://www.instagram.com/kurata.miwa/
配信元企業：クリムゾンテクノロジー株式会社
