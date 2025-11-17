シャトレーゼ・清水直輝が「第1回マドレーヌグランプリ」でグランプリ受賞







本大会は、全国各地の特産品を使用したマドレーヌで技と創造性を競う新たなスイーツコンテストで、全国136名（チーム）がエントリー。全国の有名ホテルや菓子店のパティシエが出場する中、企業の商品開発者として清水の作品が最高評価を受け、記念すべき第1回大会で栄冠に輝きました。■グランプリ受賞作品「山梨県富士川町産柚子香るマドレーヌ」山梨県内でも有数の柚子の産地として知られ、品質と香りの高さで評価される富士川町で栽培された柚子を使用。柚子の果汁をグラス（アイシング）に加えることで、ひと口目から爽やかな香りが広がります。生地には北海道産の焦がしバターと小麦粉を使用し、豊かな風味としっかりとした食べ応えを実現。地域の特産品を生かしながら、香り・味わい・満足感の三拍子がそろった逸品として高く評価されました。※本作品は「マドレーヌグランプリ」出品のために制作されたもので、一般販売は行っておりませんが、今後、商品化を進めていく予定です。■(株)シャトレーゼ 商品開発部洋菓子担当 清水直輝 コメント記念すべき第1回目のマドレーヌグランプリにおいて、名誉あるグランプリをいただき大変光栄に存じます。出場にあたり、社の皆様からさまざまなご指導・ご鞭撻をいただき、心より感謝申し上げます。今回は和洋折衷を展開する同社の強みを生かし、和の要素が強い地元特産品の柚子を使用し、少しでも地域の農産物や産業の発展に貢献できればとの思いで取り組みました。今回の受賞を励みに、今後も日々精進し、より良い商品づくりに邁進してまいります。