完全自動運転技術の開発に取り組むTuring株式会社へ共同リードインベスターとして追加出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、「グローバル・ブレイン9号ファンド」（以下、GB9号ファンド）、グローバル・ブレイン7号8号F投資事業有限責任組合（以下、GB7号8号Fファンド）、日揮みらい投資事業有限責任組合（以下、JGC MIRAI Innovation Fund）、Canon Marketing Japan MIRAI Fund（以下、Canon MJ MIRAI Fund）、SFV・GB2号投資事業有限責任組合（以下、SFV2号）およびＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合（以下、三井不動産 &イノベーションファンド）を通じて、完全自動運転技術の開発に取り組むTuring株式会社（本社：東京都品川区 / 以下、チューリング）へ共同リードインベスターとして出資を実行したことをお知らせいたします。なお、JGC MIRAI Innovation FundとCanon MJ MIRAI Fund については追加出資、GB9号ファンド、GB7号8号Fファンド、SFV2号および三井不動産&イノベーションファンドからは新規出資となります。

チューリングは、環境認識から経路計画、運転制御までを、カメラから取得したデータに基づき単一のAIで行うE2E（End-to-End）自動運転AIと、人間社会の常識や背景、文脈の理解を獲得した大規模基盤モデルの開発に同時に取り組む、日本発のスタートアップです。これらを統合することで、あらゆる条件下において車が人間の代わりに運転操作を行う「完全自動運転」の実現を目指しています。

チューリングは創業以来、人間と同等以上にこの世界を理解し安全な運転を可能とする自動運転AIの開発にまい進してきました。世界最高性能*を誇るVLM（Visual Language Model）の『Heron』を筆頭に、日本の交通ルールやマナーをAIに学ばせるための高品質な公道走行データの収集や、そのデータを3次元的に再構成しAIが多様な運転シーンを学習・検証できる環境を生成するGaussian Splatting技術の開発など、すでに様々な技術的達成を成し遂げています。

こうしたチューリングの技術力は、自動車のSDV（Software Defined Vehicle）化の流れに合わせたAI技術の採用と、「AIネイティブ」な開発文化との融合を検討する多くの自動車業界の大企業との連携を深化させています。さらに、その連携は単なる技術実証にとどまらず、量産車への車載適用を通じて、多くの自動車ユーザーに安全・安心をもたらす真の社会実装への道筋を着実に切り拓いています。

今回調達した資金により、チューリングはAI学習用の計算基盤（データセンター）の拡充、量産車への車載による社会実装に向けた事業開発体制の強化およびAIエンジニアの採用拡大による技術開発体制の強化を行います。

グローバル・ブレインは、チューリングの類まれな技術開発力、高い組織力および実績を評価し、今回の追加出資を決定いたしました。本出資を通じて、チューリングの目指す完全自動運転技術の社会実装をいち早く実現し、モビリティー産業の変革に貢献できるよう支援を行ってまいります。

* 150億パラメータ規模のオープンモデルで世界最高性能（2025年5月時点）

https://tur.ing/posts/pQLCubIm

■チューリングについて

会社名 Turing株式会社

所在地 東京都品川区大崎1丁目11－2 ゲートシティ大崎 イーストタワー4階

代表者 山本 一成

設立日 2021年8月

事業内容 完全自動運転システムの開発

URL https://tur.ing

■GB7号8号Fファンドについて

登記上の名称 グローバル・ブレイン7号8号F投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■JGC MIRAI Innovation Fundについて

登記上の名称 日揮みらい投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■Canon MJ MIRAI Fundについて

登記上の名称 キヤノンマーケティングジャパン未来投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■SFV2号について

登記上の名称 SFV・GB2号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■三井不動産 &イノベーションファンドについて

登記上の名称 ＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com