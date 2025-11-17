株式会社ブライセンは11月25日(火)15 時より倉庫運用管理システム(WES)のノウハウに関するウェビナーを実施します。

先日ご案内した「倉庫運用管理システム（WES）」ウェビナーに対し、多くのご関心を寄せていただきありがとうございます。今回は追加告知として、WESとは何か、どのような課題を解決しうるのかを改めてご紹介し、ウェビナー本編の見どころをお届けします。

現在、ECやオムニチャネル対応による出荷量増大や多様化が進み、手作業中心のオペレーションでは追いつかないケースが増えています。

WESはこうした環境下で、「倉庫全体の指揮官」として人と機械をリアルタイムに調整し、生産性を最大化するソフトウェアです。

具体的には、倉庫管理システム（WMS）と機器制御システム（WCS）の間に入り、AIや機械学習を使って作業者の動きやロボットの稼働を最適化します。

ウェビナーでは以下のような内容を深掘りします。

・導入までの流れと事例のご紹介：人手不足に悩む倉庫が、WES導入によりどのように出荷能力を拡大し、オペレーションコストを削減したかを具体的に解説します。

業務フローの変化や従業員の反応もご紹介します。

・自動化の最新トレンド：自動搬送ロボットやAIによるダイナミックな在庫配置など、

国内外で注目されている技術を取り上げ、「どこから手を付けるべきか」を示します。

・既存システムとの統合：すでにWMSやERPを導入済みの企業が、どのようにWESを組み込んで段階的に自動化を進められるか、ポイントを解説します。

「自動化に興味はあるが、どこから始めれば良いか分からない」「人員不足を何とかしたい」とお感じの方にこそ役立つ内容です。参加費は無料ですので、ぜひお気軽にご登録ください。当日は質疑応答の時間も設けますので、現場の課題や疑問を率直にお聞かせください。

お申し込みは以下のリンクから受け付けております。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

※同業他社の方はお断りさせていただくことがございます。

あらかじめご承知おきください。

【ご登録はこちらから！！】

https://dmt2.canon.jp/l/71212/2025-09-25/cwh699

■ウェビナータイトル：

今こそ知りたい！倉庫運用管理システム（WES）のノウハウをお教えします！！

■開催日時：2025年11月25日（火）15:00～15:45

・どのような場面で活用されているのか

・自社の現場に本当に必要なのか

・導入はどのように進めればよいのか

・既存のシステムとの関係はどうなるのか

11月21日までに以下登録フォームよりご登録くださいませ。

