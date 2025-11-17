サプリメントの受託製造を行う株式会社JFCコーポレーション(所在地：福岡県遠賀郡、代表：原 毅)は、オールスターズシリーズから「オールスターズ ダイエット プレミアム」「オールスターズ バイタル」「オールスターズ 乳酸菌」を、2025年冬に発売します。





オールスターズシリーズ3商品新登場





「ALLSTARS DIET PREMIUM [オールスターズ ダイエットプレミアム]」URL

https://www.jfc.jp/news/allstarsdietpremium_productdetails





「ALLSTARS VITAL [オールスターズ バイタル]」URL

https://www.jfc.jp/news/allstarsvital_productdetails





「ALLSTARS 乳酸菌 [オールスターズ 乳酸菌]」URL

https://www.jfc.jp/news/allstarslacticacidbacteria_productdetails









■開発背景

健康志向の高まりとともに、単一成分サプリが増える中、私たちは吸収効率と成分の相乗効果に着目し、複数成分をバランスよく配合した「オールスターズ」シリーズを開発しました。目的別に厳選した“オールスター”成分を最適なバランスで組み合わせることで、高い実感力とコストパフォーマンスの両立を実現。









■商品の特徴

＊「ALLSTARS DIET PREMIUM [オールスターズ ダイエット プレミアム]」

20年以上にわたりご愛顧いただいている「オールスターズダイエット」に新しく10種の成分を配合し、バランスを整えたプレミアムな現代版としてリニューアルします。





オールスターズダイエットプレミアム_表面





＊「ALLSTARS VITAL [オールスターズ バイタル]」

「飲むバイタル！溜めるスタミナ！」のキャッチフレーズにふさわしく、亜鉛をはじめとする活力系成分をバランスよく配合。亜鉛だけに頼らない複合的なサポート成分も配合しており、日々のパフォーマンス維持を支え、肝臓ケアにも配慮した設計で二日酔い対策にも効果的です。





オールスターズバイタル_表面





＊「ALLSTARS 乳酸菌 [オールスターズ 乳酸菌]」

1日1,003億個の乳酸菌を摂取できる高配合の設計です。シンバイオティクス設計に加え、ポストバイオティクス素材も配合することで、“トリプルバイオティクス”を実現しました。さらに、*免疫賦活効果が期待される「金のユーグレナ」*を配合し、腸から健康を支える贅沢な処方となっております。





オールスターズ乳酸菌_表面





■商品概要

商品名：「ALLSTARS DIET PREMIUM [オールスターズ ダイエット プレミアム]」

「ALLSTARS VITAL [オールスターズ バイタル]」

「ALLSTARS 乳酸菌 オールスターズ 乳酸菌]」





以下、上記3商品共通

発売日 ：今冬発売予定

価格 ：1,382円(税込)

内容 ：30g(1袋：150粒入り)／30日分

サイズ ：約 縦180mm×横110mm

摂取目安：1日5粒を目安に、水、またはぬるま湯でお召し上がりください。

素材 ：チャック付きアルミ袋

販売場所：量販店、ドラッグストア・(※2026年中にAmazonで販売予定)









■会社概要

商号 ： 株式会社JFCコーポレーション

代表者 ： 代表取締役 原 毅

所在地 ： 〒811-4341 福岡県遠賀郡遠賀町鬼津2576-1

設立 ： 1997年3月

事業内容： サプリメントのOEM商品・ODM商品の受託製造、自社ブランド商品の販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.jfc.jp/





【SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/jfc.co_supplement/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@jfc.co_supplement?is_from_webapp=1&sender_device=pc









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社JFCコーポレーション お客様相談窓口

TEL：093-293-8755

お問い合せフォーム： https://www.jfc.jp/toiawase.html