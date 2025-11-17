Advanced Water社、AI powered IoTダッシュボード「JIG-SAW NEQTO.ai」導入で倉庫監視を大幅に効率化 - 技術チーム不要 数分でリアルタイム可視化を実現 -
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334517&id=bodyimage1】
JIG-SAW INC.（東京都中央区、以下 JIG-SAW）の米国法人JIG-SAW US, INC.（カリフォルニア州、以下 JIG-SAW US）は、本日、米国を中心に飲料水の配達および補充サービスを手掛けるAdvanced Waterが、データの取得から可視化・通知までを自動化する、AI powered IoTダッシュボード「JIG-SAW NEQTO.ai」を採用した旨発表しました。
Advanced Water : https://drinkadvancedwater.com/
Advanced Waterは、製品の品質維持のため、複数の倉庫環境における高精度の温度・湿度のリアルタイムモニタリングを行う必要がありました。
一方で、Advanced Waterには専任の技術チームがなく、従来型のIoTソリューションは、複雑な設定・統合作業・コーディングを必要とするものが多く、導入が進まないという大きな課題を抱えていました。
課題背景
製品の品質維持には、一定の温度・湿度管理が不可欠ですが、Advanced Waterでは、以下のような問題が発生していました。
・ 社内にIoTやソフトウェアエンジニアリングの専門人材がいない
・ 市場の多くのソリューションは、個別対応やカスタム開発を要するため、コストが高い
・ 手動での環境監視では一貫性がなく、業務効率が低下していた
Advanced Waterは、手頃な価格で、すぐに導入でき、技術的な負担がないシステムを求めていました。
解決策：NEQTO.ai - ノーコードIoTプラットフォーム
Advanced Waterは、JIG-SAW USが提供する「NEQTO.ai」を採用。
NEQTO.aiは、IoTセンサーとクラウドをノーコードで接続し、データの取得から可視化・通知までを自動化します。
導入内容
・ 倉庫内センサーの選定とNEQTO.aiプラットフォームへの接続
・ 特別なツールやトレーニングを必要としない展開プロセス
・ 数分でリアルタイム監視を開始できる自動設定機能
NEQTO.aiによる自動化プロセス
・ デバイスの自動構成とオンボーディング
・ データの自動解析・正規化
・ 即時に可視化できるダッシュボードを自動生成
・ しきい値を超えた際のアラート通知をリアルタイムに送信
結果として、コーディング不要・統合不要・新規採用不要という、圧倒的にシンプルかつ効果的な運用環境を実現しました。
導入効果と顧客の声
「NEQTO.aiにより、監視プロセス全体が驚くほどシンプルになりました。専門エンジニアやコンサルタントを呼ぶ必要もなく、わずか数時間でシステムを稼働させることができました。」
- Advanced Water 代表取締役CEO カーク・バーマン
今後の展望
Advanced Waterは、NEQTO.aiを活用し、今後さらなる倉庫・設備への展開を予定しています。
JIG-SAWは、今後、NEQTO.aiを「つなぐだけで見える・実現するIoTプラットフォーム」として、製造・物流・環境管理など幅広い業界への拡大を目指します。
NEQTO.aiについて
NEQTO.aiは、JIG-SAW USが提供するノーコードIoTプラットフォームです。
センサーやデバイスからのデータを自動解析し、クラウド上でリアルタイムに可視化 - AIによる異常検知や通知機能を備え、専門知識がなくても導入・運用が可能です。
詳細は、https://www.neqto.ai をご覧ください。
お問い合わせ先
JIG-SAW US, INC. 広報担当：press@neqto.ai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。運用技術 （OT） とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・独自アルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
東京本社/東京都中央区八重洲２丁目２番１号
コントロールセンター/ 札幌２拠点（N83 & N44）、北米１拠点（TCC）
米国法人/サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス
カナダ法人/トロント
配信元企業：JIG-SAW株式会社
