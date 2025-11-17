教育事業を展開する株式会社Brave New World(本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小杉 樹彦)は、総合型選抜(AO入試)推薦入試専門塾「KOSSUN教育ラボ」にて、産業能率大学(経営学部、情報マネジメント学部)志望者を対象にした特別プロジェクト「産業能率大学合格プロジェクト」を2025年11月17日(月)に開講します。本プロジェクトでは、先着10名限定でメンバーを募集し、産能大合格を目指す受験生に向けた最適な指導を提供します。





「産業能率大学合格プロジェクト」

https://www.kossun.jp/





産業能率大学





■提供の背景

産業能率大学(経営学部、情報マネジメント学部)を目指す上で、推薦・総合型選抜は合格のチャンスを広げる重要な選択肢ですが、その受験準備は専門的かつ高度なことから、多くの受験生は効果的な対策が立てられずにいます。

総合型選抜(AO入試)推薦入試専門塾「KOSSUN教育ラボ」は、2011年の開塾以来、7,400名以上の総合型選抜受験生をサポートしてきました。特に産業能率大学の合格実績には絶対の自信があり、その指導経験と最新の受験情報を踏まえて、これから産能大を目指す受験生をサポートしたいとの思いから本プロジェクトを企画しました。









■「産業能率大学合格プロジェクト」の特徴

本プロジェクトでは、産業能率大学に合格実績が豊富なプロ講師が、2名体制で塾生ひとりのために個別プロジェクトを立ち上げ、マンツーマンで徹底的な指導を行います。キャリア教育接続方式、AO方式、AL方式、MI方式、公募制方式一般推薦(専願型・併願型)の専門的な対策が必要な受験生にとって、ベストマッチな内容です。

「アピールポイントが決まっていない」「何から始めていいのかわからない」という方でも、自己分析＆志望校研究から出願書類、面接対策までゼロから総合的な対策を行います。





＜プロジェクト参加のメリット＞

・圧倒的な実績を持つプロ講師による対策が可能

・マンツーマン指導で密度の濃い対策が可能

・産能大に特化した専門性の高い対策が可能

・2ヶ月以内の短期間でスピード対策が可能

・絶対合格へのこだわりが保証される安心感





KOSSUN教育ラボでは、合格保証制度を導入しており、産業能率大学に合格するまでサポートを継続します。この制度は業界内でも類を見ないものであり、サポートに対する絶対的な自信を持った取り組みとなっています。





KOSSUN教育ラボ｜総合型選抜(AO入試)推薦入試専門塾

https://www.youtube.com/watch?v=oU0hRfOPSmI









■「産業能率大学合格プロジェクト」概要

＜名称＞

産業能率大学合格プロジェクト





＜開始日＞

2025年10月22日(水)新規募集スタート





＜場所＞

KOSSUN教育ラボ 御殿山イノベーション・オフィス及び、オンライン(teams他)





＜アクセス＞

KOSSUN教育ラボ 御殿山イノベーション・オフィス

〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5番15号 大崎ブライトコア4F(品川産業支援交流施設 SHIP)

・JR山手線 大崎駅(徒歩3分)

・JR山手線 五反田駅(徒歩8分)

・JR山手線 品川駅(徒歩15分)





＜営業時間・定休日＞

メールお問い合せ24時間受付

定休日なし





＜URL＞

https://www.kossun.jp/step/pj/pj23/





＜詳細＞

価格 ： https://www.kossun.jp/price/

上記を基準にお見積もり致します。

対象者 ： 高校2・3年生、既卒生

※特に、ゼロから総合的な対策を行いたい受験生におすすめです。

対応校 ： 産業能率大学

対応学部： 経営学部、情報マネジメント学部

対応入試： キャリア教育接続方式、AO方式、AL方式、MI方式、

公募制方式一般推薦(専願型・併願型)

指導方法： 塾生一人ひとりの状況に合わせて、

「校舎指導」「オンライン指導」

「チャット指導」を駆使した対策を行います。

申込方法： 以下のURL(お問合せフォーム)よりお申込みください。

https://kossun.com/contact/









■無料個別相談会も実施中

プロジェクトの参加にご興味がある方は、まず無料個別相談会にご参加ください。産業能率大学のキャリア教育接続方式、AO方式、AL方式、MI方式、公募制方式一般推薦(専願型・併願型)を検討中の受験生およびその保護者の皆様を心よりお待ちしております。





＜無料個別相談会概要＞

対象者 ： 産業能率大学のキャリア教育接続方式、AO方式、AL方式、MI方式、

公募制方式一般推薦(専願型・併願型)を考えている受験生

※未成年者の場合は原則、保護者同伴となります。

実施日時： 参加者の希望日時に合わせて実施します。

ご都合のよろしい日時を第3希望まで入力ください。

候補日は余裕を持ってご指定ください。

実施時間： 1回約40分

※ご相談状況、内容次第では、多少前後する場合があります

開催場所： 校舎(御殿山イノベーション・オフィス)orオンライン(Skype)

〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5番15号 大崎ブライトコア4F

持ち物 ： 不要

申込方法： 以下のご案内ページを熟読の上、フォームよりお申込みください。

https://kossun.com/conference/









＜当塾からの質問＞

・対策の進捗状況

・現在の悩みや不安

・当塾に期待していること etc.





※お一人様(1ペア)1回限りとさせていただきます。2回目以降の実施は承っておりませんので、予めご承知おきください。









■会社概要

企業名 ： 株式会社Brave New World

所在地 ： 〒141-0001

東京都品川区北品川5丁目5番15号 大崎ブライトコア4F

代表者 ： 代表取締役CEO 小杉 樹彦

設立 ： 2011年4月1日創業(法人成り2014年8月8日)

事業内容 ： 教育事業(学習塾・予備校運営)

企業サイトURL： https://www.bnw-inc.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/kossun

Instagram ： https://www.instagram.com/kossun_laboratory/

YouTube ： https://www.youtube.com/gotenyama0407









■一般向けお問い合わせ先

株式会社Brave New World(KOSSUN教育ラボ事業部)

Mail ： info@kossun.jp

対応可能時間： 365日24時間対応