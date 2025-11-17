ミス・パリ・グループ(本社：東京都中央区、代表：下村 朱美)は、2025年12月5日、香川県高松市の大型商業施設「ゆめタウン高松」内に、男性専用エステティックサロン「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」をオープンいたします。

「男のエステ ダンディハウス」は、1986年に誕生した日本初の男性専用エステティックサロンで今年で40年目を迎えました。

これまで全国の主要都市や海外にも展開し、日本の男性の美と健康を支えるブランドとして多くのお客様にご支持をいただいております。

このたびの高松店オープンは、香川県初出店となり、四国エリアにおける新たなメンズビューティの拠点としてスタートいたします。

また、グランドオープンを記念して、期間限定で初回体験価格3,300円(税込み)キャンペーンを実施いたします。









■「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」の特徴





自分を磨くすべての男性にふさわしい場所。





テーマは「Silent × Solid～自分を磨くすべての男性にふさわしい場所へ～」

素材が持つ硬質感と深みを活かし、上質で洗練された空間に仕上げました。

ダンディハウスは、男性が自分と向き合い、魅力をさらに磨き上げるための特別な時間をお届けします。





洗練された空間でお客様をお迎えいたします。





■男のエステ ダンディハウスのサービス

ミス・パリ・グループのエステティックサロンは、全エステティシャンへの資格取得推奨やISO9001(国際品質保証規格)の取得などを通じ、上質なサロンづくりに励んでいます。また、大学等と共同研究を行い、効果検証を実施した独自の痩身システム「トリプルバーンZ」をはじめとし、痩身、美顔など、効果を重視した多彩なメニューを展開しています。ブランド創業から40年以上経った現在も、より一層お客様のお悩み改善の追求に力を入れております。すべての人が求める「美」、「健康」、そして「癒し」を最高の形で実現し、高品質のサービスと技術を提供いたします。





男のエステ ダンディハウス 公式サイト

https://www.dandy-house.co.jp/









■キャンペーン情報

グランドオープン記念 初回体験価格3,300円(税込み)キャンペーン実施中！

(ゆめタウン高松店のみで実施)

ダンディハウス40周年キャンペーンも同時開催中で入会金0円

※40周年キャンペーンは2026年1月29日(木)まで





＜対象期間＞

2025年12月5日～2026年3月31日

＜注意事項＞

※他キャンペーン、割引チケットとの併用は不可

※20歳以上の初めてダンディハウスをご利用の方、お一人様1コースのみ









■男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店 店舗概要

所在地 ： 香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F

アクセス： 琴電・琴平線 三条駅から徒歩8分 ゆめタウン高松店1F

駐車場 ： 有り

営業時間： 平日 11:00～20:00 土日祝 10:00～19:00

TEL ： 087-805-1561

URL ： https://www.dandy-house.co.jp/salon/chugoku_shikoku/details/yumetown_takamatsu.html









■会社概要

会社名 ： ミス・パリ・グループ

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-2 12階

代表 ： 下村 朱美

業務内容： 美容総合商社、広告代理業、エステティックサロンの経営・指導、

人材派遣業務

URL ： https://www.miss-paris-group.co.jp/